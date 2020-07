Massimo Colantoni e Sonia Onelli non formano più una coppia. A dare l'annuncio è stato proprio l'ex concorrente di Temptation Island con una storia su Instagram. Colantoni ha lasciato intendere che i due avevano una visione della vita completamente differente.

Il messaggio di Massimo su Instagram

Da un po' di tempo alcune indiscrezioni parlavano di una presunta rottura tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli. La coppia spesso condivideva sui social i momenti della propria vita, ma ultimamente tale cosa non stava più accadendo.

Nella giornata di ieri 21 luglio, attraverso il suo profilo Instagram, l'ex concorrente di Temptation Island ha confermato la fine della sua storia con l'ex tentatrice.

Massimo ha spiegato che è inutile nascondersi dietro alla realtà: "Io e Sonia non stiamo più insieme. Spesso nella vita gli obiettivi di una coppia non sono comuni". Colantoni ha confidato ai suoi follower che a volte i valori condivisi non sono sullo stesso piano, precisando che nonostante la relazione con la modella sia giunta al capolinea, non rinnega il tempo investito così come gli attimi condivisi. L'ex concorrente del docu-reality di Canale 5 ha dichiarato di avercela messa tutta per far funzionare la storia con Sonia e ha cercato di rassicurare i suoi fan ("ci tengo a dirvi che sto bene e sono felice"), ringraziandoli di essergli stati vicino in questo momento delicato. A questo punto non è escluso che anche Sonia Onelli spieghi la sua versione dei fatti.

Ilaria Teolis ha voltato pagina

Massimo aveva conosciuto Sonia a Temptation Island: lui aveva partecipato in coppia con Ilaria Teolis, mentre lei vestiva i panni della single tentatrice. La scintilla tra i due era scoccata all'interno del programma, ma la storia era iniziata seriamente soltanto al termine del docu-reality.

Se Massimo Colantoni è tornato single da poco, al contrario la sua ex fidanzata è felicemente fidanzata da un paio di mesi. Ilaria Teolis ha voltato pagina con Andrea Cirillo, un ragazzo di Roma, che non appartiene al mondo dello spettacolo e che nella vita fa il personal trainer. Tramite il suo profilo Instagram Ilaria aveva confidato ai suoi estimatori di essere felice ma di voler andare con calma: "Sto molto bene, però non parlo perché non si sa mai qua”.

Insomma, aveva preferito tenere lontana la sua nuova relazione dai riflettori del Gossip in modo da evitare di dar voce alle cattiverie.