Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera dell'estate Daydreamer, che su Canale 5 continua ad appassionare una vasta schiera di fedelissimi spettatori. Le anticipazioni riguardanti la puntata che andrà in onda mercoledì 15 luglio in televisione, rivelano che ci saranno delle novità che riguarderanno Polen, la quale dopo essere tornata a Istanbul per provare a riconquistare il cuore di Can, deciderà di restare qualche giorno in più in città.

Daydreamer, le anticipazioni del 15 luglio: Polen resta in città e vuole conoscere meglio Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Daydreamer che andrà in onda il 15 luglio su Canale 5, rivelano che Polen deciderà di restare ancora un po' di tempo a Istanbul, complice il comportamento strano di Can che le ha destato qualche sospetto.

Come se non bastasse, poi, Polen deciderà di utilizzare queste giornate in cui resterà in città per conoscere meglio anche Sanem.

Intanto fervono i preparativi per le riprese della realizzazione del nuovo spot per il prodotto della linea organica di Levent. In agenzia tutti si impegneranno affinché tutto vada nel migliore dei modi e in particolar modo verrà organizzato il catering vegano per la troupe. Gli spoiler della puntata di mercoledì pomeriggio rivelano che alla fine Leyla è riuscita nel suo intento, perché ha convinto Osman a occuparsene.

Per fortuna, però, Osman non sarà il solo a occuparsi di questo banchetto: il macellaio, infatti, potrà contare sull'aiuto dei suoi amici che gli daranno una mano nella gestione, tra cui Nihat.

Anche Muzzafer si schiererà a favore di Osman e deciderà di dargli una mano per questo evento, ma vedremo che ci sarà anche un ''colpo di scena'' inaspettato: Mevkibe infatti, si proporrà per dare una mano al macellaio lasciandolo sorpreso e meravigliato.

La mamma di Sanem sfida Aysun

E poi ancora le anticipazioni di questa puntata di Daydreamer che verrà trasmessa mercoledì 15 luglio su Canale 5 rivelano che la mamma di Sanem deciderà di partecipare a questo progetto.

La donna, infatti, ha come obiettivo quello di riuscire a dimostrare ad Aysun che in cucina lei è la più brava e che non teme alcun tipo di rivale. Come andrà a finire questa sfida tra le due? Chi avrà la meglio? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi con la soap opera Mediaset.

Intanto per chi non avesse potuto seguire alcuni degli episodi trasmessi in questi giorni su Canale 5, c'è la possibilità di riguardarli in replica streaming accedendo al sito web MediasetPlay e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla soap opera turca con Can Yaman.