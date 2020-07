Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni spagnole di Una vita. La TV Soap, dopo anni dal suo arrivo sui piccoli schermi, continua ad appassionare un numero altissimo di spettatori.

Gli spoiler provenienti dalla Spagna rivelano che Genoveva riuscirà a portare a termine il suo piano per vendicarsi degli abitanti di Acacias 38. Un investimento sbagliato, suggerito da lei, infatti, metterà tutti sul lastrico. Cinta sfrutterà le sue doti canore per cercare di aiutare la sua famiglia. Mentre, Emilio non potrà fare a meno di provare una folle gelosia per il rapporto che si sta creando tra Rafael e la ragazza.

Una vita, spoiler dalla Spagna: Genoveva si vendica per la morte di Samuel

Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che Genoveva lavorerà a un piano per rovinare la vita di tutti gli abitanti di Acacias 38. Il suo obiettivo sarà quello di vendicarsi per la morte di Samuel. Riuscirà a convincere gli uomini del quartiere a investire grandi somme di denaro nel Banco Americano. Però, in realtà, si tratterà solo di una truffa ben studiata, infatti il Banco fallirà e tutti perderanno i loro soldi.

Gli abitanti si troveranno in grande difficoltà e la famiglia di Bellita si renderà conto di non poter ridare i soldi chiesti in prestito a Bryce. Fortunatamente, Cinta troverà un modo per riuscire ad aiutare i suoi genitori.

Anticipazioni spagnole dei prossimi episodi di Una vita: Rafael si innamora di Cinta

Stando agli spoiler spagnoli, nelle prossime puntate di Una vita, Cinta riuscirà ad ottenere l'approvazione della madre riguardo alle sue esibizioni canore nei locali. Sfrutterà questa sua capacità per cercare di guadagnare il denaro perso con l'investimento.

Inoltre, conoscerà un chitarrista di nome Rafael che le troverà delle ottime opportunità lavorative. La collaborazione tra i due sarà un vero successo e le esibizioni andranno a gonfie vele.

Ben presto, però, all'aspetto lavorativo si uniranno anche i sentimenti. Rafael, infatti, si renderà conto di provare qualcosa per la giovane.

Questo scatenerà la gelosia di Emilio che non sopporterà l'idea che Cinta si esibisca con quel ragazzo.

Una vita, trame spagnole: Genoveva vuole distruggere il matrimonio di Rosina

Nelle prossime puntate di Una vita, non sarà solo la famiglia di Bellita a dover combattere la crisi economica, ma anche Rosina, Susana e Antonito si metteranno alla ricerca di un modo per aumentare le loro entrate economiche.

Genoveva, però, non sarà del tutto soddisfatta della sua vendetta e deciderà di ferire ulteriormente Rosina. Ella punterà a distruggere il suo matrimonio e non sarà sola in questa impresa perché Ursula si mostrerà degna della sua fiducia.