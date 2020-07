Lunedì 20 aprile ritorna su Canale 5 l'appuntamento in prima visione con la soap Daydreamer - Le ali del sogno che vede protagonista l'attore Can Yaman. Una nuova settimana che si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena per tutti i fan e i protagonisti della serie. Occhi puntati in particolar modo su Can e Sanem, i quali si ritroveranno a vivere un momento particolarmente intenso, ma purtroppo l'armonia che si verrà a creare tra i due verrà spazzata via da un clamoroso imprevisto che metterà tutti in agitazione.

Gli spoiler della puntata di Daydreamer del 20 luglio 2020: lo spot della Orgatte è tutto da rifare

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Daydreamer che sarà trasmessa lunedì 20 luglio su Canale 5, rivelano che Osman ha preso il posto dell'attore principale per la realizzazione dello spot della Orgatte e il risultato finale è stato molto positivo.

Peccato, però, che sul set scopriranno che lo spot è da rifare.

La scheda della macchina fotografica, dove era stato salvato il filmato, è andata in frantumi e questo vuol dire che non c'è più una copia dello spot. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, in particolar modo per i clienti, i quali saranno a dir poco furiosi per la situazione che si è venuta a creare.

Intanto, gli spoiler di Daydreamer, rivelano che Can e Sanem si erano allontanati per trascorrere un momento di intimità e stavano per lasciarsi andare anche ad un tenero bacio. Proprio sul più bello, però, i due verranno interrotti: Can e Sanem verranno informati di quello che è accaduto e quindi non potranno fare altro che tornare al più presto sul set per cercare di trovare una soluzione.

Fortunatamente, Can non si lascerà sopraffare dallo sgomento per quello che è successo e metterà subito a punto una nuova idea per salvare lo spot pubblicitario ed evitare che si vengano a creare dei malumori tra i clienti e la produzione.

Emre decide di invitare a cena Leyla

E poi ancora gli spoiler della nuova puntata della soap in onda lunedì 20 luglio alle 14.45 circa, rivelano che Emre deciderà di fare un passo in avanti con Leyla e la inviterà a cena.

Aylin, invece, continua a 'navigare sotto'acqua' e in maniera del tutto subdola, avrà qualcosa di molto importante da dire a Polen. Di cosa si tratterà? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di Daydreamer in onda su Canale 5.

Intanto, per rivedere alcuni degli episodi della serie tv turca, basta accedere al portale gratuito MediasetPlay.it e cliccare sulla sezione ad essa dedicata.

Le repliche della soap sono in programma anche al mattino su La 5: la messa in onda è prevista alle 11.10 circa del mattino, subito dopo Beautiful e Una Vita.