Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca "Daydreamer - Le ali del sogno", interpretata dall'ormai famosissimo Can Yaman (Can Divit) e dalla talentuosa attrice turca Demet Ozdemir (Sanem Aydin Divit). Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 20 al 24 luglio 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle riprese dello spot per la Orgatte, sulle preoccupazioni di Nihat e Mevkibe per la figlia Sanem, sul party che Can organizzerà a casa sua e sull'incidente che coinvolgerà Sanem e la macchina fotografica di Can.

Lo spot deve essere rifatto

Le anticipazioni di "Daydreamer" ci segnalano che Osman esordirà brillantemente sulle scene, strappando consensi da tutti. Nel frattempo, lo spot realizzato per la Orgatte risulterà inutilizzabile a causa di un guasto tecnico, costringendo la troupe ad organizzarsi per rifarlo interamente. Scossi dall'accaduto, Can e i suoi dipendenti non si lasceranno abbattere dallo sconforto e uniranno le forze per ricreare lo spot il prima possibile. La maggior parte della troupe, infatti, deciderà di lavorare fino a tarda notte per poi pernottare nei pressi del set in modo da ricominciare le riprese alle prime luci dell'alba. Il tutto, per rispettare i tempi di consegna stabiliti da Can con il signor Levent, il cliente che ha ordinato la pubblicità per promuoverei prodotti organici della sua azienda.

Un nuovo lavoro per Osman

Durante le riprese dello spot, Nihat e Mevkibe si renderanno conto che Sanem è molto innamorata di Can. Stupiti e preoccupati per la figlia, i due decideranno di escogitare un piano per impedire a Sanem di andare incontro all'ennesima delusione d'amore. Nel frattempo, Osman accetterà un lavoro come modello, mentre Can organizzerà una grande festa a casa sua dove saranno invitati anche i dipendenti della sua azienda.

Fra questi, ci sarà anche Sanem che parteciperà alla festa accompagnata da Guliz. Sarà proprio in quell'occasione che quest'ultima le confiderà che molto presto Divit andrà a convivere con la sua ragazza, Polen. La coppia, infatti, ha deciso di iniziare una convivenza per creare le basi necessarie per un possibile matrimonio futuro.

In ufficio, Sanem si renderà protagonista di un momento veramente imbarazzante. La giovane, infatti, romperà per sbaglio la macchina fotografica di Can, suscitando il biasimo di tutti i suoi colleghi. Molto di loro, infatti, si convinceranno che il gesto insensato della giovane potrebbe portarla ad un licenziamento immediato.