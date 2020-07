L'appuntamento in prima serata con Temptation Island 2020 è arrivato al giro di boa. Ieri sera, 16 luglio, è andata in onda la terza delle sei puntate previste per questa edizione che continua ad appassionare il pubblico da casa. A tenere banco è stato soprattutto il falò finale tra Ciavy e Valeria, una delle coppie più discusse e chiacchierate di quest'anno. Coloro che non hanno avuto modo di seguire la terza puntata del reality show in prima visione su Canale 5, potranno rivederla in replica streaming online accedendo al portale gratuito WittyTv.it oppure in televisione su La5.

Temptation Island 2020, replica terza puntata in streaming su WittyTv e su La5

Nel dettaglio, infatti, la terza puntata di Temptation Island 2020 si può rivedere in replica streaming online accedendo al sito web gratuito WittyTv.it, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per tablet oppure cellulari.

La replica di questo terzo appuntamento con il reality show Mediaset verrà ritrasmessa anche in televisione: la messa in onda è in programma questo venerdì 17 luglio in prime time alle 9 e 15 di sera su La5 e successivamente verrà trasmessa un'ulteriore replica questa domenica nel pomeriggio, a partire dalle 5 del pomeriggio.

Il momento clou della suddetta puntata di Temptation Island 2020 è stato sicuramente il falò di confronto finale tra Ciavy e Valeria. Lui aveva chiesto al conduttore di poter rivedere al più presto la sua fidanzata e alla fine Valeria ha accettato la proposta.

Il confronto tra Ciavy e Valeria nella terza puntata di Temptation Island

Il confronto tra i due è stato molto concitato e Ciavy ha utilizzato dei termini molto forti nei confronti della sua fidanzata.

"Hai fatto schifo", ha esordito Ciavy aggiungendo poi che Valeria avrebbe perso la dignità di donna dato che, poche ore dopo il suo ingresso nel villaggio delle tentazioni, stava già abbracciando uno dei tentatori single.

Lei, però, ha rigettato al mittente le accuse sottolineando che gli ultimi quattro anni della loro relazione sono stati un inferno e che Ciavy l'avrebbe trattata come uno zerbino.

"Mi hai tradito", ha rincarato la dose Valeria. Insomma un confronto tutt'altro che pacato tra i due, al termine del quale hanno preferito prendere due strade separate e dirsi addio. "Mi sento libera", ha dichiarato Valeria aggiungendo di non essersi pentita di ciò che ha fatto nel corso di queste settimane all'interno del villaggio delle tentazioni.

Annamaria delusa da Antonio che flirta con Ilaria

Nel corso del terzo appuntamento trasmesso ieri sera su Canale 5 si è parlato anche di Annamaria, la quale si è ritrovata a vedere delle immagini del suo fidanzato Antonio mentre si divertiva mano nella mano con la single Ilaria: i due hanno anche iniziato a fantasticare su come potesse essere il loro futuro una volta usciti dal villaggio di Temptation Island. La reazione di Annamaria non è stata affatto positiva.

Anche il fidanzato di Antonella Elia si è lasciato andare all'interno del villaggio e non ha rifiutato le attenzioni delle tentatrici. Pietro, poi, ha scelto di portare a cena Marialuisa.