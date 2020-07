La soap opera Daydreamer - Le ali del sogno in onda su Canale 5 sta appassionando milioni e milioni di spettatori. Ogni giorno sono sempre di più coloro che seguono le turbolenti vicende sentimentali di Can e Sanem e che in queste ore si chiedono quale sarà il destino della coppia. Per il finale di stagione della soap opera, infatti, manca ancora un bel po' di tempo, ma dalle anticipazioni che arrivano dalla Turchia (dove la soap è stata già trasmessa per intero) scopriamo che ci saranno delle belle novità per i due innamorati, i quali dopo varie vicissitudini, riusciranno a coronare il loro sogno d'amore e metteranno anche su famiglia.

Daydreamer, le anticipazioni turche: trionfa l'amore tra Can e Sanem nel finale di stagione

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Daydreamer - Le ali del sogno, rivelano che negli ultimi episodi ci sarà un evento a dir poco spiazzante che sconvolgerà le vite di Can e Sanem.

I due avranno un brutto incidente d'auto e il fotografo finirà in coma, perdendo la memoria. Al suo risveglio, infatti, Can non ricorderà nulla di quello che ha vissuto con la sua dolce metà: Sanem farà di tutto per stargli vicino e aiutarlo a ritrovare se stesso e i suoi ricordi.

Sanem arriverà addirittura a prendere la decisione di lasciare Can, per evitare ulteriore sofferenza ad entrambi ma per fortuna vincerà l'amore. Gli spoiler della soap opera turca, infatti, rivelano che con il passare del tempo Can (pur non riacquistando la sua memoria) si innamorerà nuovamente di Sanem e i due decideranno di partire insieme per quel viaggio che avevano programmato prima dell'incidente in auto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Daydreamer rivelano che nelle puntate finali di questa prima e unica stagione, ci sarà anche un salto temporale, attraverso il quale gli spettatori verranno catapultati in quella che è la nuova vita della coppia.

Il matrimonio di Can e Sanem e la nascita dei loro tre figli

Can e Sanem, infatti, riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore e dopo varie traversie potranno diventare marito e moglie a tutti gli effetti. Il matrimonio tra i due protagonisti della soap dei record di Canale 5, quindi, ci sarà e come se non bastasse arriveranno anche dei pargoletti ad allargare la famiglia.

Sempre nel finale di stagione di Daydreamer, infatti, verrà svelato che Can e Sanem diventeranno genitori di ben tre bambini. Insomma una supera famiglia allargata per la coppia che sta tenendo compagnia al fedelissimo pubblico della rete ammiraglia Mediaset, che sta premiando il prodotto con una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori e picchi che arrivano a sfiorare anche il muro dei 3 milioni in piena estate.