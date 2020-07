Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno rivelano che nella puntata che andrà in onda il 23 luglio, si assisterà al primo vero bacio tra Sanem e Can.

Ricordiamo che la soap opera va in onda tutti i giorni alle ore 14:50 su Canale 5 e racconta la storia di Can, fotografo e proprietario di un'importante azienda, e Sanem, sua nuova dipendente. La loro relazione è minata dalla presenza di Emre, fratello di Can, il quale si serve della giovane per i suoi loschi piani. Allo stesso tempo, ad aggravare la situazione è la presenza di Polen, ex fidanzata del fotografo, che è da poco tornata in città e vuole riconquistare il suo cuore.

Anticipazioni 23 luglio: il primo vero bacio tra Sanem e Can

Nelle scorse puntate, abbiamo assistito al ritorno di Polen in città. La giovane vuole a tutti i costi riconquistare il cuore di Can, ma si è resa conto che lui in realtà è innamorato di Sanem. Da quel momento ha inizio una guerra da parte di Polen nei confronti della giovane dipendente, facendole credere di aver fatto pace con il fotografo. Intanto, Can e Sanem sono sempre più vicini, a tal punto da sfiorare il bacio molte volte. Leyla è attratta da Emre, ma il suo sentimento sarà ostacolato dalla presenza di Aylin. Pertanto, nella puntata che andrà in onda giovedì 23 luglio, l'ex fidanzata di Can darà una festa per il suo compleanno.

Sanem, mentre si sta recando al party viene a sapere da Guliz che la giovane ha trasferito tutte le sue cose a casa di Can ed è pronta per iniziare una convivenza con lui. Triste per questa notizia, la sorella di Leyla decide di fermare il taxi e di non partecipare alla festa. La giovane infatti ha intenzione di raggiungere CeyCey a teatro.

Una volta venuto a conoscenza dell'accaduto, Can decide di raggiungere la donna di cui è innamorato e le confessa di essere l'Albatros che lei sta da tempo cercando. In quella occasione, tra i due scatta il primo vero bacio a luci accese.

Nelle prossime puntate: Sanem rischia di essere licenziata

Can e Sanem sono finalmente riusciti a dichiarare i loro sentimenti e a lasciarsi alle spalle il proprio passato.

Il fotografo è infatti riuscito a confessare di essere l'Albatros che la sua dipendente stava cercando. Intanto, dopo quanto accaduto, Polen decide di andare via. Deren è gelosa di Sanem e fa di tutto per allontanarla da Can, mettendola in guardia su di lui. In azienda si sta preparando lo spot per una nuova pubblicità per l'Orgatte e Osman farà nuovamente da modello, essendosi convinto ad intraprendere questa nuova carriera. Sanem romperà accidentalmente la macchina fotografica di Can che è stata messa a disposizione per la campagna e tutti penseranno che verrà licenziata per questo gesto maldestro.