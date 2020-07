Mancano poche ore alla messa in onda della puntata finale di Temptation Island, dove verrà svelata la sorte delle tre coppie ancora in gioco. Tuttavia, i telespettatori stanno destando maggiore interesse per la coppia formata da Anna Boschetti e Andrea Battistelli, soprattutto a causa della subdola strategia adottata dalla donna per far ingelosire il compagno e convincerlo ad avere un figlio e sposarla al più presto. In molti auspicano che il giovane Battistelli dia il benservito alla fidanzata nel corso del falò finale, ma un indizio apparso su Instagram, fa supporre che i due stiano ancora insieme dopo la fine dell'avventura in terra sarda.

Resa dei conti tra Anna Boschetti e Andrea Battistelli a Temptation Island

Il 30 luglio andrà in onda la sesta e ultima puntata di Temptation Island, dove verrà svelato il destino delle coppie ancora in gioco. Tra queste c'è quella formata da Andrea e Anna, fidanzati da due anni e che hanno deciso di mettere alla prova la forza del loro amore tra tentatori e tentatrici nel villaggio sardo di Santa Margherita di Pula. Il piano di Anna Boschetti è stato chiaro sin dall'inizio: far ingelosire Andrea per ottenere ciò che vuole. Una tattica che non è piaciuta affatto al pubblico di Temptation Island, il quale l'ha aspramente criticata sui social definendola come la peggior donna di tutte le edizioni.

Anna riuscirà a convincere Andrea al falò finale e ad uscire insieme a lui?

Anche Lorenzo Amoruso, compagno di avventura di Andrea Battistelli la pensa come il pubblico da casa, visto che in più occasioni ha criticato l'atteggiamento di Anna che a suo parere non è affatto innamorata del fidanzato, ma è interessata più che altro al suo aspetto economico.

Accuse che la diretta interessata ha cercato di rispedire al mittente nel corso dell'ultima puntata, ma che non hanno convinto i telespettatori del programma. Giunti ormai alle battute finali, per Anna Boschetti e Andrea Battistelli si sta avvicinando il momento del faccia a faccia finale.

L'indizio su Instagram fa pensare che Anna e Andrea stiano ancora insieme

In attesa della messa in onda della puntata finale, molti telespettatori di Temptation Island si stanno chiedendo se Anna sia riuscita a convincere il fidanzato Andrea e ad uscire insieme dal programma. Ancor prima che l'esito del falò venga svelato, su Instagram è spuntato un indizio che fa pensare ad un lieto fine per la coppia. Secondo a quanto pubblicato dal sito di Gossip Il Vicolo delle News, Anna avrebbe messo un like ad una fanpage di Andrea e ciò fa supporre che i due attualmente stiano ancora insieme. Altri invece, sono dell'idea che i due si siano lasciati e che la mossa di Anna Boschetti sia solo un modo per riconquistare Andrea.