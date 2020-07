Cresce l'attesa per la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione autunnale, che si preannuncia ricca di sorprese, nuovi titoli e volti. In daytime, soprattutto su Rai 1, ci saranno delle novità che avranno a che fare in primis con il ritorno di Antonella Clerici, che andrà ad occupare proprio lo slot orario lasciato vuoto da La prova del cuoco, il programma che ha condotto per ben 18 anni e che quest'anno ha chiuso definitivamente i battenti con Elisa Isoardi.

I palinsesti Rai dell'autunno 2020: addio a La prova del cuoco su Rai 1

Nel dettaglio, infatti, lo scorso 26 giugno, Elisa Isoardi ha condotto l'ultima puntata di sempre de La prova del cuoco, il celebre cooking show che per anni ha tenuto compagnia a milioni di spettatori nell'ora di pranzo.

Le anticipazioni sui nuovi palinsesti dell'autunno 2020 rivelano che da settembre in poi quella fascia oraria tornerà ad essere occupata proprio da Antonella Clerici, che rivedremo in uno show dal titolo provvisorio de "La casa a mezzogiorno" (così come svelato su TVblog), dove si alterneranno interviste a personaggi famosi e momenti di cucina.

Sempre in daytime su Rai 1, invece, è confermata la conduzione di Alberto Matano al timone de La vita in diretta. L'ex volto dell'edizione di punta del TG1 sarà l'unico presentatore della prossima edizione del contenitore che mixa attualità, cronaca e spettacolo, dopo l'avventura non proprio positiva di quest'anno al fianco di Lorella Cuccarini. I due, infatti, dopo un ottimo feeling iniziale sono arrivati ai 'ferri corti', come testimonia la mail che la Cuccarini aveva inviato a tutto il gruppo di lavoro de La vita in diretta, dove descriveva Matano come un "maschilista".

Ballando con le stelle anticipa a settembre, confermato Tale e Quale show

La prima parte del pomeriggio, invece, da settembre sarà nelle mani di Serena Bortone che dopo aver lasciato la conduzione di Agorà su Rai 3, sbarcherà sulla rete ammiraglia per condurre un talk quotidiano in onda tutti i giorni alle 14.

Confermatissima, invece, la nuova stagione de Il Paradiso delle signore 5, la fortunata soap opera che tornerà nello slot orario che va dalle 15.40 alle 16.30 circa.

Le anticipazioni sul prime time di Rai 1 dell'autunno, invece, rivelano che da settembre ci sarà spazio per la nuova edizione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci, che andrà in onda sempre al sabato sera e dovrà vedersela con Tu si que vales.

Carlo Conti, invece, sarà il timoniere di una nuova edizione del varietà Tale e Quale Show mentre Amadeus tornerà saldamente al timone del game show I Soliti Ignoti nell'access prime time della rete ammiraglia.