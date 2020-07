Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera turca DayDreamer. Nella puntata del 13 luglio assisteremo ad un avvenimento molto importante che riguarderà Sanem e Can. La fanciulla, infatti, stanca e spazientita dalla presenza di Polen, deciderà di giocare d'attacco e di far ingelosire Can.

Dopo che Aylin e Emre sono tornati insieme, le cose tra i due sembreranno procedere in modo disteso e tranquillo. Nel corso dell'episodio in questione vedremo che la donna farà una proposta lavorativa al maggiore dei Divit, ma in cambio dirà di volere un favore molto importante.

La famiglia Divit impegnata in una campagna pubblicitaria con Levent

L'appuntamento con DayDreamer è, come sempre, dal lunedì al venerdì alle ore 2 e 45 del pomeriggio circa su Canale 5. Nel corso della puntata del 13 luglio vedremo che Sanem metterà in atto un piano per far ingelosire il suo datore di lavoro. Il maggiore dei Divit sarà molto impegnato con il nuovo progetto lavorativo con il signor Levent. Quest'ultimo, in quanto titolare dell'azienda dei prodotti biologici, pianificherà insieme a Can una campagna pubblicitaria studiata ad hoc per la promozione degli stessi. Di grande aiuto in questa fase sarà Sanem, la quale avrà una brillante idea per quanto riguarda lo spot pubblicitario di questi prodotti.

Tali riprese verranno effettuate presso la Fikri Harika. Ad un certo punto della trama, però, vedremo che la situazione si complicherà.

Sanem fa ingelosire Can nella puntata di DayDreamer del 13 luglio

Sanem, Can, Polen e Levent si recheranno insieme ai capannoni comprati da Remide per effettuare un sopralluogo.

La serata, però, prenderà una piega inaspettata a causa di alcuni comportamenti di Sanem. La fanciulla, infatti, non riuscirà più a tollerare la presenza di Polen, la quale non lascerà in pace neppure per un secondo il fotografo. Aydin, allora, più gelosa che mai, deciderà di fare delle avances a Levent.

Quest'ultimo rimarrà piacevolmente colpito dal comportamento della giovane e asseconderà molto volentieri il corteggiamento. Questa situazione, però, non farà affatto piacere a Can.

Aylin fa una proposta a Can

Il fratello maggiore dei Divit, infatti, manifesterà una certa inquietudine nel vedere la vicinanza tra Levent e Sanem. A quanto pare, dunque, la ragazza riuscirà nell'intento di provocare fastidio e gelosia nel suo capo. Su di un altro versante, invece, vedremo che Aylin e Emre continueranno la loro relazione senza troppi intoppi. Nel corso della puntata del 13 luglio di DayDreamer, inoltre, assisteremo a una proposta che la donna farà a Can. Nello specifico chiederà al fotografo di occuparsi di una campagna pubblicitaria per un'azienda automobilistica.

In cambio, però, farà presente al protagonista di aver bisogno di un importante favore.