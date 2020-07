Stasera, giovedì 9 luglio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di questa nuova edizione di Temptation Island che ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista degli ascolti. I colpi di scena non si faranno attendere anche in questo nuovo appuntamento che si preannuncia ricco di pathos. Occhi puntati, per esempio, sulla fidanzata Annamaria che, in preda alla tristezza e alla rabbia, prenderà in considerazione l'ipotesi di abbandonare definitivamente il villaggio delle tentazioni e quindi di tornare a casa.

Temptation Island spoiler seconda puntata: Annamaria delusa scoppia in lacrime e fa la valigia

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island in onda stasera in televisione, che arrivano dalla pagina ufficiale Instagram del reality show Mediaset, rivelano che Annamaria in lacrime deciderà di fare la valigia per andare via dalla trasmissione.

Una decisione che evidentemente la ragazza maturerà dopo aver visto dei comportamenti del suo fidanzato, che nell'altra parte del villaggio delle tentazioni, non si starebbe comportando come un fidanzato esemplare. Immediatamente sono giunte parole di consolazione da parte delle sue compagne d'avventura, tra cui Antonella Elia, le quali proveranno a chiedere ad Annamaria di fermarsi un secondo e di provare a ragionare insieme su quello che stava accadendo.

La reazione di Annamaria sarà categorica e la ragazza andrà avanti per la sua strada, portando avanti la preparazione della valigia. Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che Annamaria possa chiedere anticipatamente il falò di confronto con il suo Antonio e insieme così decideranno se uscire insieme dal villaggio oppure da separati.

Andrea perde la pazienza: 'O mi portate Anna qua o vado io di là'

Ma questo non sarà l'unico colpo di scena che vedremo nel corso della seconda puntata di Temptation Island in onda oggi 9 luglio in prima serata. Le anticipazioni che arrivano sempre dalla pagina Instagram del reality show condotto da Filippo Bisciglia, rivelano che anche Andrea rimarrà turbato e amareggiato dopo che il conduttore gli farà vedere un filmato riguardante la sua fidanzata Anna.

Immediata la reazione di Andrea, il quale senza troppi giri di parole dirà a Filippo: "O mi portate Anna qua, o vado io di là". Insomma una presa di posizione quella del ragazzo che a quanto pare sembra essere intenzionato a rivedere quanto prima la sua Anna per il fatidico confronto finale. Quale sarà la reazione della ragazza?

Accetterà oppure no di rincontrarsi con il suo ragazzo? Lo scopriremo stasera dalle 21.20 circa su Canale 5.