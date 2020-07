Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha immortalato un bacio tra la showgirl argentina Belen Rodriguez e il manager napoletano Gianmaria Antinolfi. Sulla copertina della rivista in edicola da domani appaiono proprio Rodriguez e il manager mentre si baciano appassionatamente. La showgirl già da qualche giorno si trova a Capri per trascorrere qualche giorno di vacanza, dove ha anche partecipato alla festa di compleanno organizzata da Antinolfi. In tanti sospettavano che tra i due ci fosse qualcosa che andasse oltre la semplice amicizia. Il bacio tra i due non poteva non finire in prima pagina sul settimanale dedicato alla cronaca rosa e al Gossip.

È scattato il bacio tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi a Capri

Dopo l'addio (questa volta pare definitivo) a Stefano De Martino, a rubare il cuore della showgirl argentina è stato il manager napoletano Antinolfi: ha trentacinque anni e lavora nel settore dell'alta moda. Probabilmente a fare da cupido tra i due è stato il migliore amico della Rodriguez, Mattia Ferrari: anche lui infatti si trova nel capoluogo partenopeo. Tra serate mondane e cene di lusso in rinomati ristoranti, i due sono stati pizzicati in barca intenti a scambiarsi un intenso bacio.

In questi giorni di vacanza, non si è però fermato il gossip. Rotocalchi, siti di cronaca rosa, fan della coppia, in tanti sono alla ricerca dei motivi che avrebbero portato Belen Rodriguez e il conduttore di Made in Sud, Stefano De Martino, a separarsi nuovamente.

I due avevano deciso di riprovarci e sembrava che le cose stessero andando a gonfie vele. Poi, qualcosa si è rotto durante il lungo periodo di lockdown.

Stefano De Martino paparazzato con la modella Mariana Rodriguez

Sono tante le indiscrezioni trapelate in questi giorni sulla crisi tra De Martino e Belen Rodriguez.

L'ultima, quella che ha fatto più clamore e ha scatenato polemiche coinvolge la conduttrice Alessia Marcuzzi. Secondo Dagospia, Belen dopo aver scoperto un flirt tra lei e Stefano lo avrebbe lasciato. L'ex ballerino di Amici ha prontamente smentito la notizia aggiungendo che lui e Marcuzzi si sono fatti una grossa risata al telefono.

Intanto, anche lui impegnato con il programma Made in Sud, ne ha approfittato per godersi qualche giorno di relax. Nelle scorse ore è stato sorpreso in barca con, ironia della sorte, una ragazza che di cognome fa Rodriguez. Si tratta di Mariana Rodriguez. A immortalarli insieme sempre il settimanale Chi diretto da Signorini. Intanto, cosa ne penserà De Martino del bacio tra la sua ormai ex moglie e il manager napoletano? Non resta che aspettare delle eventuali dichiarazioni in merito.