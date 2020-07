Lo scoop era nell'aria ed oggi ha trovato conferma nell'anteprima del numero di Chi in uscita l'8 luglio: Belen Rodriguez sta frequentando una persona dopo la separazione da Stefano De Martino. Dopo aver visto le foto dei baci che la showgirl si è scambiata a Capri con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi, alcuni utenti della rete si sono esposti per criticare soprattutto la velocità con la quale si è consolata.

Prime polemiche sul nuovo amore di Belen

Non sono passate neppure 24 ore da quando la pagina Instagram di Chi ha mostrato in anteprima alcuni scatti esclusivi contenuti nel numero in uscita domani, che già si è scatenata una piccola protesta social sulla protagonista della copertina.

La rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, sta per pubblicare le immagini dei primi baci che Belen Rodriguez si è scambiata in pubblico con Gianmaria Antinolfi, l'uomo col quale ha condiviso lo scorso weekend tra Capri e Napoli. È proprio durante una mattinata in piscina che i paparazzi hanno beccato la presentatrice Mediaset tra le braccia della sua nuova fiamma, il facoltoso imprenditore di moda che le avrebbe presentato l'amico Mattia Ferrari non molto tempo fa.

A neppure due mesi di distanza dall'ennesima rottura con Stefano De Martino, la presentatrice di Tu sì que vales è stata sorpresa in atteggiamenti affettuosi con un altro uomo, e questo ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.

Commenti contro Belen e pro Stefano sui social

Sotto al post che la pagina Instagram ha dedicato alla prossima copertina di Chi con protagonista Belen, è possibile leggere parecchi commenti negativi sulla showgirl e sulla sua svolta sentimentale.

"Ma dove lo teneva, nell'armadio?", "Ma non aveva detto che prima di concedersi ad un uomo, doveva passare del tempo?", "Quindici giorni fa piangeva in bagno perché era un momento difficile, che falsa", "Eccola là, sa solo fare la vittima ed ogni estate è in copertina con uno diverso", "La Rodriguez non sa più come scavalcare De Martino per attirare su di sé l'attenzione".

Questi sono solo alcuni dei pensieri al vetriolo che gli internauti hanno espresso sull'argentina e sulla passione che è scoppiata con Gianmaria Antinolfi.

Citando una frase che la stessa showgirl ha condiviso sul suo profilo pochi giorni fa, qualcun'altro ha tuonato: "Diceva che l'amore è per le persone vere.

Che grande amore e che delusione se nemmeno dopo un mese sta già con un altro".

Stefano e Mariana sarebbero solo amici, Belen e Gianmaria in love

Se Belen ha decisamente voltato pagina accettando di frequentare l'imprenditore napoletano Antinolfi, Stefano De Martino potrebbe essere ancora single.

Sebbene Chi abbia pizzicato il presentatore in barca in compagnia di Mariana Rodriguez, si vocifera che tra i due non ci sia nessun flirt in corso. Fanpage, in particolare, sostiene di aver saputo da fonti attendibili che il padrone di casa di Made in Sud e la bella venezuelana sono soltanto amici, e quando sono stati paparazzati al porto di Napoli, con loro c'erano anche altre persone.

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, dunque, non sarebbe la nuova fiamma del 31enne che, a differenza del passato, stavolta non ha smentito in nessun modo il Gossip che lo vorrebbe legato alla sensuale influencer.

L'ex fidanzato di lei, Simone Susinna, ha usato Instagram per commentare con una frecciatina l'amore che sarebbe nato tra la ragazza e Stefano: "Dalle stelle alle stalle".

Sia Mariana che De Martino, invece, per ora sono rimasti in silenzio sulle foto che sono uscite sul settimanale Chi e sulle tante chiacchiere che si stanno facendo sul loro conto.