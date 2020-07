La faida tra Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) e Thomas Forrester (Matthew Atkison) sarà al centro delle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana che da molto anni ormai è protagonista del primo pomeriggio delle reti Mediaset. Le trame americane in onda a breve su Canale 5, rivelano che la donna sarà molto contrariata quando apprenderà che sua figlia Hope (Annika Noelle) ha deciso di trasferirsi a casa del padre di Douglas.

Beautiful: Hope vuole fare da madre a Douglas

Dalle anticipazioni della soap opera americana in onda a breve su Canale 5, si evince che Thomas apprenderà del segreto sullo scambio delle culle da parte di Flo.

In particolare, il padre di Douglas deciderà di non informare Steffy, Hope e Liam del ritrovamento della piccola Beth. Nel frattempo, la figlia di Brooke deciderà di annullare le nozze con Liam, convincendolo a formare una famiglia felice con Phoebe e Kelly. In seguito, la giovane accetterà di prendersi cura di Douglas trasferendosi nell'appartamento del Forrester. La decisione di Logan sarà disapprovata dalla madre. Se tanti dimostreranno di apprezzare il sacrificio della donna pur di assicurare una madre allo sfortunato figlio di Caroline, alcuni personaggi non saranno dello stesso parere. Molti crederanno che si tratti di una manipolazione da parte di Thomas.

Brooke vede sua figlia abbracciata a Thomas

Gli spoiler di Beautiful in onda nelle prossime settimane sui teleschermi italiani svelano che Brooke temerà che sua figlia cada nella trappola organizzata da Thomas, che da sempre prova un'ossessione nei suoi confronti. A tal proposito, il giovane continuerà a tessere una tela per far cadere la povera Hope tra le sue braccia, nonostante quest'ultima dichiari di non essere pronta a una nuova relazione amorosa dopo la prematura scomparsa di Beth.

Purtroppo le macchinazioni del Forrester avranno l'esito sperato. Brooke vedrà sua figlia abbracciata al padre di Douglas, tanto da volerci vedere più chiaro.

Logan non crede alla buonafede del Forrester

Brooke chiederà di avere un confronto con la secondogenita per sapere cosa sta accadendo con Thomas.

Logan, a questo punto, si giustificherà dicendo che aveva soltanto bisogno di essere consolata. Inoltre, cercherà di tranquillizzare la madre, dichiarando di essere stata molto chiara con Thomas. A tal proposito, la ragazza accetterà di andare a convivere con il fratello di Steffy solo per non fare un torto al bambino; ma ecco che la madre si dimostrerà molto perplessa sulle reali intenzioni del Forrester. La donna inviterà Hope a non farsi abbindolare da bigliettini, fiori e disegni visto che non sono gesti imputabili a Douglas, ma bensì al padre.