La morte di Emma Barber (Nia Sioux) sarà uno degli avvenimenti che colpiranno maggiormente i telespettatori di Beautiful nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Gli spoiler delle puntate, andate in onda un anno fa negli Usa, raccontano che Xander Avant (Aidan Bradley) sarà particolarmente colpito dall'incidente tragico costato la vita alla giovane. Il ragazzo inizierà a sospettare che dietro tutto questo ci sia lo zampino del diabolico Thomas Forrester (Matthew Atkinson).

Beautiful: Emma finisce in un burrone

Le anticipazioni della soap opera americana, svelano che Thomas crederà di averla fatta franca per l'omicidio di Emma.

Tutto avrà inizio quando la stagista della Forrester Creations scoprirà la verità sullo scambio delle culle. La giovane, infatti, ascolterà una conversazione tra Xander, Zoe e Flo (Katrina Bowden), i quali riveleranno che Phoebe è in realtà la figlia che Hope crede morta nel tragico parto sull'Isola di Catalina. La ragazza, a questo punto, deciderà di raccontare la verità alla Logan, se non trovasse sulla sua strada il diabolico fratello di Steffy. L'uomo, infatti, tenterà con ogni mezzo di convincerla a non distruggere la vita della sorella e, per questo, fare del male a Phoebe, ormai molto attaccata a lei. Ma ecco che la Barber accuserà il Forrester di non amare Hope, condannandola a soffrire per l'eternità.

Per questo motivo, Emma insisterà sulla necessità di confessare la verità alla disperata madre, ricevendo le pesanti minacce di Thomas. Alla fine, quest'ultimo deciderà di speronare l'auto con a bordo la stagista, facendola finire in un burrone con l'intenzione di chiuderle la bocca per sempre.

Xander sospetta che Thomas abbia ucciso la Barber

Dalle trame americane di Beautiful, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si evince che la morte di Emma avrà molti strascichi. A dare il via a tutto ciò sarà Xander il quale, giustamente, inizierà ad avere dei dubbi sull'estraneità di Thomas nell'incidente accorso alla collega.

Lo stagista, infatti, sarà certo che il fratello di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sia coinvolto in questo tragico incidente automobilistico, in quanto aveva tentato di impedirgli di mandare a monte le separazione tra Liam e Hope.

Nel corso delle puntate, l'Avant dimostrerà di non avere dubbi che dietro la morte della povera Barber si nasconde la mano assassina del padre di Douglas. A tal proposito, verranno a galla alcuni indizi che punteranno il dito contro il Forrester. In particolare, qualcuno origlierà una violenta discussione tra l'uomo e la stagista poco prima del tragico volo nel burrone.