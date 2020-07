Non è bastata la smentita social di Stefano De Martino a fermare le indiscrezioni di Dagospia verso la verità sulla fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez. In queste ore, infatti, il blog di Roberto D'Agostino ha confermato le voci sulla frequentazione in corso tra l'argentina e Gian Maria Antinolfi, ma ha anche svelato cosa avrebbe scoperto la showgirl collegandosi con il cellulare all'Ipad del marito.

Nuove indiscrezioni sull'addio tra Belen e Stefano

Sono passate circa 24 ore da quando Dagospia ha lanciato la notizia bomba sulla presunta relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

Dopo aver sostenuto che il napoletano sarebbe stato scoperto da Belen nelle sue "scappatelle" extra coniugali, il giornalista Alberto Dandolo ha regalato nuovi retroscena su questa storia che sta appassionando gli amanti della cronaca rosa. Nella serata di sabato 4 luglio, infatti, sul blog di Roberto D'Agostino è apparsa la seguente notizia flash: "A Stefano che frigna invocando il rispetto dei figli, dite che quel diavoletto di Belen ha scoperto di avere un cespuglio di corna in testa grazie alla relazione con la Marcuzzi".

Stando a questo breve articolo, dunque, la Rodriguez sarebbe venuta a conoscenza di ripetute mancanze di rispetto da parte del marito in un modo piuttosto singolare.

De Martino smentisce i gossip, Belen fa festa

Leggendo la news che ha riportato Dagospia, Belen avrebbe scoperto diversi tradimenti di Stefano "dall'iPad di lui che aveva collegato al suo iPhone". Insomma, la showgirl si sarebbe avvalsa del supporto della tecnologia per controllare se De Martino le era fedele: i tradimenti del passato, infatti, pare che l'argentina non li abbia mai veramente dimenticati ed oggi sarebbero stati di nuovo la causa della loro separazione.

Il presentatore di Made in Sud si è esposto in prima persona ieri per smentire categoricamente qualsiasi tipo di relazione con la collega Alessia Marcuzzi: "Questa è la fake news più grande della settimana. Evitiamo di parlare di famiglie con bambini. Quando mi innamoro e mi fidanzato, ve lo dico io".

La conduttrice romana, invece, per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione sul Gossip che l'ha travolta in questi giorni, lo stesso che potrebbe aver messo in discussione il rapporto già traballante col marito Paolo Calabresi Marconi (si vocifera di una crisi tra i due da qualche settimana).

Possibile nuovo amore non famoso per Belen

Oltre a svelare come la Rodriguez avrebbe scoperto vari tradimenti da parte di Stefano, in queste ore Dagospia ha regalato interessanti news sul weekend di relax che la showgirl si è concessa a Napoli (terra d'origine dell'ex marito). "Dove andava Belen ieri sera di bianco vestita? Ma chiaro, al compleanno della sua nuova fiamma", si legge sul sito in queste ore.

Esattamente come hanno sostenuto anche altri siti di gossip, anche quello di D'Agostino ha confermato che l'argentina era l'ospite d'eccezione del party di Gian Maria Antinolfi, un imprenditore partenopeo che sarebbe diventato una figura di riferimento per l'argentina da un paio di settimane a questa parte. "Mentre Dagospia rivelava la notizia della storia tra Stefano e Alessia, la Rodriguez si sollazzava in pista al circolo Rari Nantes".

Insomma, la presentatrice di Tu sì que vales avrebbe definitivamente voltato pagina in amore dopo l'ennesima delusione: sarebbe il 35enne esperto di moda e pelletteria ad aver ridato il sorriso a Belen dopo mesi trascorsi a soffrire per i tradimenti del marito.

La frequentazione tra la soubrette e Antinolfi, però, pare avvenga ancora lontano da occhi indiscreti: Giornalettismo, infatti, sostiene che alla festa di ieri i due non si siano scambiati nessun bacio ma soltanto occhiate di complicità.