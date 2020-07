DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca che ha come attori protagonisti Can Yaman è Demet Ozdemir, sta continuando a suscitare l'interesse dei telespettatori italiani.

Gli spoiler turchi anticipano che Can Divit deciderà di abbandonare la festa di compleanno dell'ex fidanzata Polen (Kimya Gokce Aytac) per recarsi da Sanem Aydin, al quale confesserà finalmente che Albatros è proprio lui.

DayDreamer, trame turche: Sanem pensa che Polen andrà a vivere con Can

Dalle anticipazioni turche, si evince che Sanem capirà di essere molto innamorata di Can e deciderà di non farsi abbattere dalle intromissioni di Polen, l'ex fidanzata del giovane.

In particolare Sanem per evitare che la sua rivale in amore resti da sola con Can, deciderà di organizzare una festa di compleanno a sorpresa in suo onore dove inviterà tutti i dipendenti dell'agenzia Fikri Harika. Tuttavia non appena verrà a sapere da Guliz (Sibel Sisman) che Polen andrà a vivere insieme al fotografo, l'aspirante scrittrice deciderà di raggiungere Ceycey (Anil Celik) nel teatro in cui aveva baciato il misterioso Albatros.

Can confessa a Sanem di essere Albatros

In questo frangente non mancherà un grande colpo di scena, che porterà alla svolta della storyline. Infatti gli spoiler turchi rivelano che Can deciderà di abbandonare la festa di Polen per raggiungere Sanem. Prima recarsi sul posto metterà lo smoking e le scarpe che aveva indossato durante il 40° anniversario della Fikri Harika.

Il fotografo - una volta arrivato - in teatro vedrà la ragazza sopra il palco visibilmente emozionata e triste.

A questo punti Can troverà finalmente il coraggio di confessare a Sanem che il misterioso Albatros che cerca da mesi è proprio lui: il giovane per dimostrare ciò bacerà di nuovo la ragazza.

Malgrado i due sembreranno felici e pronti per iniziare una storia d'amore, la ragazza continuerà a essere tormentata dei sensi di colpa, infatti avrà intenzione di confessare all'uomo tutti i suoi sbagli. A tal proposito, Emre (Birand Tunca) dirà a Sanen che questo gesto potrebbe costarle molto caro, mentre Aylin (Sevcan Yasar) escogiterà un nuovo piano per mettere i bastoni tra le ruote a suo cognato.

In attesa di sapere come evolverà questa story-line, si ricorda che le puntate della serie televisiva vanno in onda tutti i giorni alle ore 14:45 su Canale 5. Inoltre è possibile rivedere tutti gli episodi già trasmessi su Mediaset play.