Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono finiti al centro del Gossip per via di un like sospetto che la show girl argentina ha messo a una foto del suo ex fidanzato su Instagram. Dopo la fine della sua storia d'amore con Stefano De Martino, Belen è tornata ad apprezzare lo sportivo con cui precedentemente ha avuto una storia d'amore.

Belen Rodriguez guarda ancora il profilo IG di Andrea Iannone

Nel pomeriggio di venerdì 24 luglio, Andrea Iannone ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui mostra tutta la sua fisicità. Nello scatto condiviso ai fan, Andrea si è mostrato senza maglietta, con tanto di addominali in vista.

Oltre ad aver ricevuto migliaia di like dai suoi follower, il pilota abruzzese ha ricevuto un cuoricino di apprezzamento dalla sua ex fidanzata Belen Rodriguez. La presentatrice, che ha terminato da qualche settimana la sua relazione con Stefano De Martino, ha gradito l'immagine postata dallo sportivo e ha lasciato un like. Nello scatto condiviso sui social, Andrea è in una palestra, circondato dai pesi e ha inserito la didascalia "Vivo giorno per giorno".

La storia fra Belen e Andrea Iannone

Dopo la fine della sua storia con Andrea Iannone, Belen era ritornata con Stefano De Martino. Qualche settimana fa erano state pubblicate su un settimanale le fotografie di Rodriguez e Andrea a cena nello stesso ristorante.

Belen, che in quel periodo era già in crisi con il suo ex marito, aveva smentito quello che aveva letto sui sui giornali attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. In quell'occasione, la show girl aveva dichiarato che non si era messa d'accordo per incontrarsi con il suo ex fidanzato ma per una casualità si erano incrociati nello stesso locale di Milano.

Le nuove presunte relazioni di Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Rimasta single dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, Belen sembrerebbe aver voltato pagina con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi. La coppia è stata recentemente paparazzata a Capri e la foto del loro bacio è stata pubblicata sul settimanale Chi.

Andrea Iannone, dopo la fine della storia d'amore con Giulia De Lellis, avrebbe iniziato una frequentazione con Cristina Buccino. Recentemente, il pilota e la sua nuova fiamma, sarebbero stati avvistati in un hotel del capoluogo lombardo. Belen e Iannone sembrerebbero aver voltato entrambi pagina con i nuovi compagni e il like della Rodriguez al suo ex fidanzato, potrebbe essere solo un segnale che indica che la coppia è rimasta in buoni rapporti. Non resta che attendere per scoprire come evolverà il rapporto fra Andrea Iannone e Belen Rodriguez.