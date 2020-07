Il 7 settembre andrà in onda su Rai Uno il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 5, che si era dovuto arrendere al propagarsi dell'emergenza sanitaria. Difatti, le riprese sono soltanto iniziate a fine giugno per dare un finale degno alla quarta serie. Tanti nodi saranno finalmente sciolti, che faranno da traino alla quinta stagione che debutterà subito dopo.

Le anticipazioni della soap opera raccontano che Marta Guarnieri e Vittorio Conti interpretati rispettivamente dalla bellissima Gloria Radulescu e l'affascinante Alessandro Tersigni saranno alle prese con una difficile percorso di adozione dopo il ritrovamento di una neonata al grande magazzino.

Il paradiso delle signore 5: Marta e Vittorio ancora protagonisti

A fare da sfondo a Il paradiso delle signore 5 sarà ancora una volta il grande magazzino milanese, con assoluti protagonisti Marta Guarnieri e Vittorio Conti. La coppia dopo un importante litigio ritroverà il perfetto equilibro per ricominciare a guardare con fiducia il futuro. Anzi, i due giovani non abbandoneranno il sogno di diventare genitori interrotto prematuramente dopo un aborto spontaneo avvenuto durante l'ultima stagione.

Come abbiamo visto, la sorella di Riccardo non si era arresa al verdetto dei medici, tanto che aveva iniziato ad assumere un potente rimedio per favorire la fertilità, se non avesse finito per mettere a repentaglio la sua stessa vita.

Una volta appresa la verità, il direttore del magazzino aveva aspramente rimproverato Marta, entrando in profonda crisi con lei. Per questo motivo, Guarnieri era tornata per qualche giorno a casa di suo padre per poi riappacificarsi con Conti. Infine quest'ultimo aveva deciso di stare vicino a sua moglie ancora speranzosa di formare una famiglia felice.

Guarnieri e Conti troveranno una neonata nella quinta stagione

Le anticipazioni della quinta stagione de Il paradiso delle signore 5 rilasciate dalla Rai dicono che Vittorio e Marta troveranno una neonata abbandonata davanti al lussuoso magazzino a Milano. Entrambi crederanno che sia stato un dono inviato dal cielo visto il loro grande desiderio di diventare genitori, reso quasi impossibile dal verdetto di alcuni luminari in ostetricia e ginecologia.

Ma il percorso per l'adozione si rivelerà più arduo del previsto.

Difatti, Guarnieri e Conti si troveranno di fronte molte difficoltà per avere la bambina tutta per loro. Su i due coniugi piomberà l'ombra della madre naturale, la quale li farà ripiombare nella cruda realtà. Vi anticipiamo che i sogni di Marta e Vittorio rischieranno di venire nuovamente infranti dalla volontà della donna di reclamare la bambina. In attesa di vedere come evolverà la story-line, si ricorda che la soap opera tornerà in onda da lunedì 7 settembre sui teleschermi di Rai Uno.