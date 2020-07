Arrivano le nuove anticipazioni italiane della soap opera turca "DayDreamer-Le ali del sogno", interpretata dall'ormai noto Can Yaman. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda su Canale 5 dal 27 al 31 luglio 2020, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui successi lavorativi di Osman, sulle continue discussioni di Deren e Aylin, sul progetto che seguiranno Can e Sanem per trovare una sceneggiatura adatta per uno spot dell'agenzia e sulla gelosia che Leyla inizierà a provare nei confronti di Osman.

Can si confida con Sanem

Le anticipazioni di "DayDreamer" ci segnalano che Osman riuscirà ad ottenere un enorme successo nel ruolo di modello. La fama e l'ammirazione ottenute dal giovane spingeranno Guliz ad invaghirsi di lui. Nel frattempo, Deren e Aylin saranno ai ferri corti, seminando tensioni all'interno del set dove stanno lavorando. Dopo aver riparato la sua macchina fotografica, Can chiederà a Sanem di uscire con lui per una passeggiata durante la quale le racconterà alcuni episodi tristi della sua infanzia e di quella di suo fratello. A quel punto, rosa dai sensi di colpa, Sanem cercherà Emre e gli chiederà di confessare tutta la verità a Can prima che sia troppo tardi.

Sanem è DayDreamer

Can e Sanem lavoreranno insieme ad un'iniziativa volta a favorire l'interazione degli utenti del web con l'agenzia. Verrà chiesto, infatti, agli utenti di scrivere una sceneggiatura da poter utilizzare per lo spot della Fikri Harika. Fra le tante che verranno inviate in agenzia, Can sceglierà quella dell'utente chiamato DayDreamer, senza sapere che in realtà quest'ultimo è lo pseudonimo di Sanem.

Aylin ideerà un piano per dividere per sempre Can e Sanem, mentre Nihat e Mvkibe tenteranno di pagare a Halil che non accetterà perché ha già preso accordi in merito con la loro figlia. Muzaffer farà di tutto per dimostrare ai suoi conoscenti di essere migliore di Osman, ma i suoi tentativi alla fine risulteranno vani.

Leyla confesserà alla sorella di essere innamorata di Emre.

La polizia cercherà Muzzafer

Can e Sanem usciranno alla ricerca del quartiere perfetto da usare come location per la sceneggiatura scritta dalla ragazza. Guliz inizierà a corteggiare Osman, scatenando la gelosia di Leyla. Più tardi, Can e Sanem si scontreranno nuovamente per poi separarsi più amareggiati che mai. Nel frattempo, la polizia si metterà alla ricerca di Muzzafer, colpevole di aver saltato il servizio militare. Ceycey si setirà male e si presenterà in ufficio con la flebo, mentre Leyla minaccerà Guliz per allontanarla da Osman.