Mentre i giornalisti di Gossip si affannano alla ricerca di indizi sulla presunta relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez si gode un fine settimana di relax in Campania. Dopo aver partecipato al compleanno di Gian Maria Antinolfi, un noto imprenditore napoletano che per i bene informati sarebbe il suo nuovo amore, l'argentina si è concessa una serata di balli e canti in un noto locale di Capri.

La nuova vita di Belen senza Stefano

Vedendo Belen Rodriguez oggi, sembrano lontanissimi i tempi in cui appariva sofferente e triste su Instagram per confermare la crisi in corso col marito Stefano.

La soubrette, infatti, nelle ultime settimane pare abbia ritrovato il sorriso sia grazie ad amici e parenti sia grazie a un ragazzo che è entrato a far parte della sua vita da poco.

Gian Maria Antinolfi, si chiama così il 35enne che secondo i giornalisti di gossip starebbe facendo di nuovo battere il cuore deluso della bella argentina.

Lasciato Santiago a Milano con i nonni, la presentatrice Mediaset è volata in Campania per un weekend di relax e divertimento: assieme al fratello Jeremias (con la nuova fidanzata Debora) e all'amico Mattia Ferrari, l'argentina ha trascorso gli ultimi due giorni tra gite in barca, cene in posti extra lusso e feste.

Venerdì sera, ad esempio, Belen ha partecipato al party di quello che sarebbe il suo nuovo amore in un noto ed esclusivo locale di Napoli: la conduttrice si è presentata vestita di bianco e ha ballato e cantato spensierata.

Giornalettismo, però, ha precisato che tra la Rodriguez e l'imprenditore che starebbe frequentando da qualche settimana, non ci sarebbe stato nessun bacio in pubblico per non alimentare i già tanti gossip che stanno circolando sul loro conto.

Belen a Capri dà spettacolo in un noto locale

La giornata di sabato la Rodriguez l'ha trascorsa sulla falsariga di venerdì: in barca con gli amici fino al tramonto (non si sa se Gian Maria era presente) e cena a Capri.

Terminato il pasto, poi, la showgirl e il suo gruppo si sono spostati in noto locale: lei ha cantato il brano "Besame mucho" ed è apparsa serena e felice.

La fine del matrimonio con De Martino, dunque, Belen sembrerebbe averla metabolizzata, tant'è che si sono diffusi rumors su una nuova storia d'amore tenuta per ora lontano dai riflettori.

Voci insistenti, però, sostengono che l'argentina stia provando a ricominciare accanto all'imprenditore Antinolfi, l'unico che sarebbe riuscito nel difficile intento di avvicinare la showgirl, alla luce anche del difficile periodo immediatamente successivo alla separazione da Stefano.

Probabilmente già nei prossimi giorni (mercoledì uscirà un nuovo numero di Chi) si saprà qualcosa in più sul weekend napoletano della Rodriguez, che pare sia stata assediata dai paparazzi per tutto il tempo.

Stefano De Martino è single: nuovo addio a Belen

Mentre Belen sembra non avere alcuna intenzione di smentire i gossip che stanno circolando su lei e Gian Maria Antinolfi, Stefano De Martino si sta affannando per negare qualsiasi flirt gli venga attribuito dalle riviste nelle ultime settimane.

Dopo essersi avvalso del supporto del suo ufficio stampa per definire "fake" le tante news che sono trapelate sul suo privato, qualche sera fa il napoletano ha deciso di metterci la faccia su Instagram per chiarire l'indiscrezione sulla presunta relazione clandestina con Alessia Marcuzzi.

"Questa è la fake news più grande della settimana. Sono consapevole di essere molto esposto in questo periodo e la vivo serenamente, ma evitiamo di mettere in mezzo famiglie con bambini. Quando mi innamoro o mi fidanzo, ve lo dico io. Godetevi l'estate".