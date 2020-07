Non è passata neppure una settimana da quando hanno cominciato a circolare le foto dei primi baci in pubblico tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. Se la showgirl sta provando a voltare pagina dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, c'è ancora chi è fermamente convinto del fatto che il nuovo flirt dell'argentina non sia altro che una ripicca nei confronti dell'ex marito.

Belen prova a ripartire da Gianmaria Antinolfi

Esattamente lo scorso weekend, tra Capri e Napoli andavano in scena i primi approcci in pubblico tra Belen Rodriguez e quello che i giornalisti considerano il suo nuovo amore, Gianmaria Antinolfi.

I paparazzi di Chi hanno beccato la showgirl e l'imprenditore in più occasioni, ma la più interessante è quella a bordo piscina dove si sono scambiati dei baci passionali. Proprio mentre vari siti e riviste di Gossip parlavano della sua vita privata, però, l'argentina ha pubblicato una storia su Instagram che è stata interpretata come una frecciatina velenosa all'ex marito Stefano.

"Quando m'innamorerò, ve lo farò sapere", ha detto la presentatrice di Tu sì que vales citando letteralmente le parole che De Martino ha usato per smentire sui social la relazione clandestina con Alessia Marcuzzi. Anche l'uomo che sembra aver ridato il sorriso alla soubrette, però, secondo il settimanale Oggi ci andrebbe con i piedi di piombo in questa conoscenza.

Il giornale, infatti, sostiene che Gianmaria abbia confidato ad alcuni amici: "Ci vado cauto con lei, non mi ritengo il suo fidanzato".

Il parere dei follower sulla nuova vita di Belen

Le foto che la Rodriguez ha pubblicato su Instagram dopo lo "scoop" di Chi, hanno fatto riflettere parecchio i suoi più attenti fan.

Oltre a condividere alcuni scatti della paparazzata in barca sul suo account (in nessuna immagine compare Gianmaria Antinolfi), l'argentina ha postato una fotografia con una didascalia piuttosto significativa.

"Felice. E voi?", si è limitata a scrivere la showgirl sotto al post che alcuni follower hanno scelto di commentare andando contro a quello che ha asserito la diretta interessata.

"Belen dici di essere felice ma i tuoi occhi dicono il contrario", ha digitato qualcuno sul web trovando parecchi consensi tra gli altri internauti.

Il pensiero che ha raccolto maggiori approvazioni, però, è il seguente: "Sei malinconica, ti mancano Stefano e Santiago".

La smentita di Belen al flirt De Martino-Marcuzzi

Se solitamente si espone in prima persona per rispondere ai commenti più pungenti che le inviano su Instagram, stavolta Belen ha preferito non replicare a quei follower che non hanno creduto alla felicità che lei professa.

Sembra ci siano poche novità, inoltre, sulla conoscenza tra la Rodriugez e Antinolfi: dopo aver condiviso romanticamente lo scorso weekend, i protagonisti del gossip pare non si siano più visti.

L'argentina ha soggiornato qualche giorno a Roma per registrare la nuova edizione di Tu sì que vales, mentre l'imprenditore non è stato avvistato da nessuna parte dai paparazzi.

Da qualche giorno la showgirl è tornata nella sua casa di Milano e, oltre a trascorrere del prezioso tempo con la famiglia e l'amico Mattia, ha colto l'occasione per smentire una chiacchiera che impazzava da un po' sul web. "Tra me e Alessia Marcuzzi c'è un rapporto di stima reciproca. Non è mai successo niente, nessun messaggio e nessun iPad. Non capisco perché continuano ad inventarsi queste cose", ha scritto di recente la conduttrice in una storia che aveva l'intento di difendere la collega dalle voci che sono circolate su una presunta relazione clandestina con Stefano De Martino.