Da giorni i fan di Ida Platano e Riccardo Guarnieri si erano accorti che le cose tra i due non stessero andando di nuovo bene. A destare dubbi era stato il fatto che la donna fosse apparsa su Instagram senza l'anello di fidanzamento. La storia tra i due sembrava stesse andando a gonfie vele, tanto che si parlava di matrimonio e forse addirittura di un figlio. I fan della Platano sognavano di vederla con l'abito da sposa. Poi, durante la quarantena qualcosa si è rotto. Sono ritornate le solite discussioni e i litigi di un tempo. Qualche giorno fa è stata la stessa Ida ad ammettere che con Riccardo è di nuovo finita.

La donna ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del Magazine di Uomini e donne dove ha spiegato come sono andate le cose e soprattutto quali sono stati i motivi dell'ennesima rottura.

Ida Platano ammette che la storia con Riccardo è di nuovo giunta al capolinea

Ida Platano, nella lunga intervista, ha detto che raccontare i mesi vissuti con Riccardo è molto doloroso. Lei e Guarnieri hanno trascorso la quarantena insieme e inizialmente tutto andava bene. Ida ha dichiarato che era felice di poterlo vivere passando così tanto tempo con lui. La sua presenza gli dava molta forza vista la preoccupazione per quello che tutti stavamo vivendo a causa della Covid-19. Durante il lockdown hanno avuto la possibilità di viversi pienamente e di scoprire cose che non sapevano l'uno dell'altra.

Era la prima volta che stavano insieme insieme 24 ore su 24. Dopo alcuni giorni di serenità, però, sono ritornati i soliti problemi ha rivelato la donna. Riccardo non le dava le sicurezze di cui aveva bisogno. Era come se non fosse mai contento di nulla. Riccardo è una persona che non è felice neanche se gli regali il mondo ha detto Ida.

Poi ha anche aggiunto di avergli dato tutto e di ritrovarsi di nuovo con le mani vuote. Ida ha dichiarato: "Ho bisogno di essere felice e merito di essere felice".

Storia al capolinea tra la Platano e Guarnieri

Ida Platano ha raccontato che, quando la quarantena è finita, Riccardo è ritornato a Taranto dalla sua famiglia.

Da allora si sono sentiti ma in maniera sporadica. Lei era pronta ad andare a Taranto ma lui non ha voluto che partisse per evitare discussioni. Con il passare dei giorni si sono allontanati sempre di più, forse per una questione di orgoglio. Poi, Ida Platano ha detto di essersi fatta avanti cercando più volte di scrivergli e di parlargli ma lui non ha mai voluto. Infine, ha concluso dicendo che ci hanno provato due volte a stare insieme ma nella vita c'è anche bisogno di equilibrio e la loro storia non ne ha. Dalle ultime dichiarazioni sembra però che i suoi sentimenti per Riccardo non siano affatto svaniti. A proposito dell'anello di fidanzamento, Ida ha dichiarato di averlo tolto d'istinto dopo una discussione.