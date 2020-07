Nelle ultime ore, Belen Rodriguez si è resa protagonista di un episodio che sta facendo discutere. Mentre sul web non si parla d'altro che dei baci che si è scambiata con Gianmaria Antinolfi in vacanza, l'argentina ha colto la palla al balzo per lanciare l'ennesima frecciatina a Stefano. In una Stories che ha condiviso su Instagram ieri sera, la showgirl ha citato la frase con la quale De Martino ha smentito il flirt con Alessia Marcuzzi.

La stoccata social di Belen a Stefano

A Belen Rodriguez sembra non essere andata proprio giù la decisione di De Martino di mettere fine al loro matrimonio. In queste settimane, infatti, sono state tante le frecciatine che l'argentina pare aver lanciato all'ex marito tramite i social network, e l''ultima risale a pochissime ore fa.

Impegnata a Roma con le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, la showgirl non ha perso l'occasione per punzecchiare Stefano sfruttando alcune sue dichiarazioni.

In una Stories che ha caricato su Instagram (e che in realtà ha postato per primo l'amico stilista Mattia Ferrari), la 35enne sfila sinuosa con addosso un corto abito nero e dice guardando in camera: "Se m'innamorerò, ve lo farò sapere".

Quello che inizialmente poteva essere interpretato come un commento della donna ai tanti Gossip che stanno circolando sul suo giovane rapporto con Antinolfi, in verità è una citazione fedele del pensiero che De Martino ha espresso pochi giorni fa sul web.

News sulle nuove fiamme di Belen e Stefano

La frecciatina che la Rodriguez ha lanciato all'ex De Martino, sta facendo molto discutere tra gli internauti. Scegliendo di citare le parole che Stefano ha usato di recente per smentire categoricamente la relazione clandestina che si dice abbia avuto con Alessia Marcuzzi, è come se l'argentina avesse dimostrato di provare ancora qualcosa per l'uomo che l'ha lasciata di nuovo la scorsa primavera.

"L'amore è per la gente vera", è un'altra delle stoccate social che Belen ha mandato all'ex marito dopo la separazione, anche qui come a voler sottolineare la differenza tra il suo modo di amare e quello del padre di Santiago.

Anche se molti suoi comportamenti sembrano dimostrare che il presentatore Rai è ancora nel suo cuore, la showgirl argentina pare aver voltato pagina in amore accanto ad un facoltoso imprenditore campano.

Il numero di Chi che è uscito oggi, infatti, documenta con foto esclusive e racconti dettagliati il fine settimana di passione che la Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si sono concessi tra Capri e Napoli.

Belen bacia Gianmaria ma provoca De Martino

La frequentazione in corso tra Belen e Antinolfi, sta facendo storcere il naso soprattutto per la velocità con la quale lei sembra aver dimenticato la delusione d'amore inflittale da Stefano.

Sui social network, infatti, sono in tanti a puntare il dito contro la Rodriguez dopo aver visto le foto dei baci che si è scambiata con un altro uomo a neppure un mese di distanza dalle lacrime che ha versato sul web per l'addio di De Martino.

Il pensiero che stanno sposando in tanti, dunque, è che quella di farsi vedere già tra le braccia di un'altra persona potrebbe essere una mossa studiata dalla soubrette per provare a far ingelosire l'ex marito, che comunque non se ne starebbe con le mani in mano.

I paparazzi di Chi, infatti, hanno immortalato il napoletano in barca con Mariana Rodriguez, una bellissima modella e influencer che potrebbe aver preso il posto dell'argentina nel cuore del conduttore. C'è da precisare, che a differenza di quello che è successo con Belen e Gianmaria, tra Stefano e la venezuelana non c'è stata nessuna affettuosità in pubblico, quindi tra loro potrebbe esserci anche solo un'amicizia.