Le anticipazioni di Beautiful dal 13 al 17 luglio preannunciano un tragico evento che si abbatterà su Emma. Quest'ultima verrà coinvolta in un incidente stradale e morirà a causa di Thomas Forrester.

Brooke sarà preoccupata per sua figlia Hope e non vedrà di buon occhio il riavvicinamento della ragazza con Thomas e ne parlerà con il marito Ridge che proverà a rassicurarla.

Emma Barber muore in un incidente stradale

Emma Barber scoprirà il segreto della figlia di Hope Logan. La piccola Beth non è morta come ha fatto credere il dottor Reese Buckingham, ma è viva ed è stata adottata da Steffy che è all'oscuro di tutto.

Emma ascolterà inavvertitamente una conversazione fra Zoe e Xander e apprenderà la verità sulla figlia di Liam. A questo punto chiederà maggiori delucidazioni, e alla fine sarà il modello a confessarle tutto.

La stagista si dirà pronta a recarsi da Hope per raccontarle cos'è realmente accaduto alla piccola Beth, ma Zoe nel frattempo avvertirà Thomas. Questi cercherà di fermare Emma consapevole che se la ragazza dovesse dire la verità, potrebbe rovinare i suoi piani di avvicinamento a Hope.

Barber non avrà alcun ripensamento e salirà in macchina per raggiungere Hope. Thomas però si metterà al suo inseguimento e la speronerà con la sua vettura, spingendola fuori strada e facendola finire in un burrone.

Emma così perderà la vita mentre sta stringendo tra le mani lo smartphone che stava usando per inviare un messaggio a Logan

Brooke è preoccupata per Hope

Brooke sarà in ansia per Hope. Ridge proverà a calmarla dandole un bacio, ma il romantico gesto non avrà il risultato sperato. Logan sarà in apprensione per il rapporto sempre più stretto che la figlia sta stringendo con Thomas.

Ricorderà al marito Ridge che suo figlio negli ultimi tempi non è stato di certo un buon esempio e che non ha avuto dei comportamenti equilibrati.

Lo stilista però non condividerà i pensieri di Brooke e le ricorderà che i figli ormai sono adulti e sono in grado di decidere liberamente della loro vita.

Logan a questo punto capirà che sarà inutile continuare a portare avanti il discorso proprio con il padre di Thomas.

Hope chiarisce il suo rapporto con Thomas

Hope proverà a spiegare a Thomas la natura del loro rapporto e gli dirà di non farsi illusioni. La giovane Logan ha notato che il ragazzo sta cercando di approfittare di qualsiasi occasione per baciarla. Allo scopo di metterlo di fronte alla realtà, gli dirà che è legata al piccolo Douglas proprio come se fosse il suo bambino, ma ciò non implica che sia innamorata di lui.

Thomas risponderà che non ha alcuna fretta e che è disposto ad aspettare tutto il tempo che è necessario a Hope per apprezzarlo.

Brooke incontrerà Thomas e gli ricorderà che Hope è molto vulnerabile perché, oltre a dover ancora metabolizzare il lutto per la perdita di Beth, deve ancora superare la fine del suo matrimonio con Liam.

Forrester rassicurerà Logan, dicendole di non avere alcuna intenzione di mettere sotto pressione la figlia.