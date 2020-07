Le anticipazioni degli episodi di Daydreamer - Le Ali del sogno, che andranno in onda nel mese di agosto, rivelano che ci sarà l'ingresso in scena di un nuovo personaggio. Stiamo parlando di Huma, la madre di Can, che probabilmente sarà la chiave di volta per comprendere cosa si cela nel passato del fotografo. Ad ogni modo, il maggiore dei Divit e Sanem saranno sempre di più ai ferri corti e Emre farà di tutto per generare un loro riavvicinamento. Intanto però l'azienda di famiglia dovrà fare i conti anche con un problema sul lavoro. La Fikri Harika infatti rischierà la bancarotta.

Anticipazioni mese di agosto: Can e Sanem sempre più lontani

Nel corso delle puntate di Daydreamer di agosto vedremo che Can e Sanem saranno davvero in contrasto. Aylin minaccerà infatti di rivelare al fotografo tutta la verità su ciò che hanno fatto Sanem ed Emre alle sue spalle. Il maggiore dei fratelli Divit però si renderà conto da solo di alcune incongruenze sul comportamento di Sanem. Per tale ragione sarà sempre più ostile nei suoi confronti. La fanciulla, dal canto suo, proverà a spiegare le sue motivazioni parlando in modo onesto e sincero. Questo servirà a fare in modo che Can le creda e non la costringa ad abbandonare il suo amato lavoro? Nel frattempo la ragazza verrà messa a dura prova anche da alcuni pettegolezzi che ci saranno in paese.

La Fikri Harika rischia la bancarotta

In molti ormai si saranno resi conto dell'attrazione che la ragazza nutre nei confronti del suo capo. Per tale ragione Nihat e Mevkibe cominceranno a non avere più dubbi sulla cotta che loro figlia si è presa per Can. Nell'azienda della famiglia Divit intanto si respirerà un clima parecchio teso a causa di un problema lavorativo che colpirà la Fikri Harika, che rischierà la bancarotta.

Questo spingerà Can a tornare a lavorare con Fabbri. Questo enorme sforzo da parte del fotografo però servirà per salvare le sorti dell'azienda, ma lo stesso potrebbe non essere per il rapporto con Sanem.

Daydreamer spoiler: entra in scena Huma, la madre di Can

Nelle puntate di Daydreamer che andranno in onda nel mese di agosto, vedremo che Emre sarà una figura importante per quanto riguarda il rapporto tra suo fratello e la giovane Aydin.

Il minore dei Divit infatti cercherà di far riavvicinare i due. Ovviamente il tutto sarà sempre ostacolato dalla perfida Aylin. Evento importante sarà l'arrivo di un nuovo personaggio: la madre di Can ed Emre, Huma, arriverà in città. La donna potrebbe essere di fondamentale importanza per comprendere alcune cose che riguardano l'infanzia dei due fratelli.