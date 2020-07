Sebbene non sia mai stato reso pubblico il vero motivo per il quale Belen e Stefano si siano lasciati, gran parte dei curiosi tendono a incolpare la showgirl della fine del suo matrimonio. Sotto alle ultime foto che Rodriguez ha pubblicato su Instagram è possibile leggere aspre critiche soprattutto alla decisione della stessa di farsi già vedere in atteggiamenti affettuosi con un altro uomo. A chi ha dato all'argentina del cattivo esempio soprattutto come madre, hanno risposto quei fan che credono nella sua buonafede.

Belen posa in bikini a Ibiza: qualcuno non apprezza

Terminate temporaneamente le registrazioni a Roma della nuova edizione di Tu sì que vales, Belen Rodriguez ha preso un aereo ed è tornata nella sua amata Ibiza.

Mentre il piccolo Santiago è in compagnia di papà Stefano a Napoli, la soubrette si rilassa in villa con una coppia di amici e l'ormai immancabile Mattia Ferrari, il suo stylist. Sotto a una delle tante foto in costume da bagno che l'argentina sta pubblicando su Instagram in questi giorni, è possibile leggere un commento piuttosto piccato sulla sua vita amorosa, che da qualche mese a questa parte è tornata ad appassionare i curiosi.

"Sei un pessimo esempio come madre. Il tuo bambino vede padri diversi ogni anno. Nemmeno gli anni scolastici durano così poco" ha scritto qualcuno sui social network nelle scorse ore. Se l'argentina per ora ha preferito non replicare alla pesante accusa che le è stata mossa in rete, qualche suo fan si è esposto per prendere le sue parti.

"ll bimbo sa perfettamente chi è suo padre, non preoccuparti. Il piccolo sta crescendo e magari lei gli presenta il nuovo compagno come un amico".

Il 'gelido' incontro all'aeroporto tra Belen e Stefano

A scatenare la reazione dei più critici devono essere state le foto che il settimanale Chi ha pubblicato qualche giorno fa di Santiago De Martino addormentato in braccio a Gianmaria Antinolfi, l'uomo che Belen sta frequentando da poche settimane nel modo più riservato possibile.

Quando sembrava che il flirt con l'imprenditore napoletano fosse finito prima del tempo, la rivista di Gossip diretta da Alfonso Signorini ha mostrato le immagini degli incontri segreti che ci sono stati tra Rodriguez e colui che sembra aver preso il posto di De Martino nel suo cuore.

A proposito di Stefano, risalgono a meno di una settimana fa le immagini che un gruppo di fan hanno girato all'aeroporto di Milano dell'incontro più che gelido che c'è stato tra lui e l'ex moglie.

Mentre il piccolo Santiago è corso ad abbracciare il papà non appena l'ha visto, la showgirl l'ha ignorato evitando sia il suo sguardo che la mano che lui le ha teso per salutarla. Pare che la conduttrice Mediaset sia ancora molto arrabbiata con l'ex marito per la decisione che ha preso di mettere fine al loro matrimonio per la seconda volta in pochi anni.

Il pensiero di Belen sulla fedeltà

Mentre alcuni followers la criticavano per la sua movimentata vita amorosa, Belen usava i social network per condividere una riflessione piuttosto seria sull'amore e sui rapporti in generale. Nelle Instagram Stories dell'argentina, infatti, alcune ore fa è stata pubblicata la pagina di un libro sulla quale c'è scritta la seguente frase: "Lealtà.

Sii sempre fedele ai tuoi principi e a chi lotta al tuo fianco".

Questo pensiero, esattamente come tanti altri che Rodriguez ha postato di recente sul web, potrebbe essere un commento indiretto a quello che è successo nel suo privato in questi mesi: la fine del matrimonio con Stefano De Martino, infatti, pare aver arrecato parecchio dolore e sofferenza alla conduttrice che non ha mai nascosto di credere fortemente nel "per sempre".