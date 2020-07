Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, relative alla settimana che va dal 27 al 31 luglio, rivelano che Can e Sanem saranno sempre più pervasi dalla sensazione di amore e odio reciproco. I due protagonisti saranno coinvolti in un nuovo progetto che li vedrà molto impegnati.

Aydin, però, sarà pervasa dai sensi di colpa nei confronti del suo capo. Per tale motivo chiederà a Emre di parlare con lui e di confessargli, finalmente, tutta la verità. Il fratello minore dei Divit, però, si rifiuterà di assecondare la volontà della giovane.

DayDreamer trame 27 e 28 luglio: tensione sul set

La puntata di DayDreamer del 27 luglio sarà incentrata sul grande successo di Osman.

Il lavoro da modello gli sta dando grandissime soddisfazioni e il giovane riuscirà a suscitare anche l'interesse di Guliz: la fanciulla si invaghirà fortemente di lui. A ogni modo, sul set non si respirerà un clima tranquillo a causa delle forti divergenze tra Aylin e Deren. Nell'episodio del giorno seguente, invece, Sanem sarà pervasa dai sensi di colpa. La ragazza, ormai, ha compreso di essere perdutamente innamorata del suo capo e non riuscirà più a mentirgli in merito alla sua collaborazione con Emre. A tale scopo la fanciulla andrà dal fratello minore Divit e gli chiederà di parlare con lui per raccontargli tutta la verità. Emre, però, sarà convinto del fatto che Can non riuscirebbe mai a perdonarlo nel caso in cui dovesse venire a conoscenza della verità, per tale ragione preferirà continuare a mantenere il silenzio in merito alla vicenda.

Spoiler 29 luglio: Sanem diventa sceneggiatrice

Delusa dalla conversazione con Emre, Sanem verrà coinvolta in un nuovo progetto con il fotografo. Mercoledì 29 luglio, infatti, i telespettatori verranno a conoscenza che il nuovo lavoro consisterà in una sceneggiatura scritta dagli utenti del web. I due protagonisti faranno di tutto per portare a termine il compito senza lasciare che le questioni private incidano su quelle professionali, ma la situazione sarà alquanto difficile.

Anticipazioni 30 e 31 luglio: Can e Sanem ai ferri corti

Dopo aver letto numerose sceneggiature per il nuovo spot, i vertici dell'azienda sceglieranno quella scritta da un autore che si firmerà DayDreamer. Nessuno sarà a conoscenza dell'identità della persona in questione, l'unica a conoscere la verità è Sanem, questo perché l'autrice è proprio lei.

La fanciulla, però, non vorrà rivelare a nessuno la verità. Aydin e il suo capo, quindi, si impegneranno nella ricerca del posto perfetto nel quale effettuare le riprese. Nel corso della ricerca, però, non mancheranno gli episodi di scontro. Muzaffer, invece, farà di tutto per seguire le orme di Osmar e diventare una star.