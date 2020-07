Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Daydreamer - Le ali del sogno, la soap opera di importazione turca che sta facendo sognare il pubblico italiano. Il mese di agosto si preannuncia decisamente ricco dal punto di vista della trama per tutti i protagonisti della soap, anche se per una settimana la serie non verrà trasmessa. Come anticipato in questi giorni sulle pagine di SuperGuidaTv, Daydreamer non sarà trasmessa dal 10 al 14 agosto.

Pausa estiva per Daydreamer: la soap sospesa dal 10 al 14 agosto

La soap opera che sta facendo volare gli ascolti del primo pomeriggio di Canale 5, non andrà in onda nella settimana del Ferragosto, periodo in cui molti Italiani non saranno a casa e quindi potrebbero perdersi degli appuntamenti clou con Daydreamer.

E così per una settimana, i fan dovranno fare a meno delle avventure di Can e Sanem: al momento non si sa ancora cosa andrà in onda dal 10 al 14 agosto al posto di Daydreamer, ma non si esclude che la soap venga rimpiazzata con dei film, in attesa del ritorno in video.

Sì, perché la sospensione della soap con Can Yaman dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, durerà soltanto una settimana. La programmazione consueta di Daydreamer, infatti, riprenderà normalmente a partire da lunedì 17 agosto, come sempre nello slot orario che va dalle 14.45 alle 15.40 circa.

Mediaset, ha fatto già sapere attraverso un tweet, che questa sarà la programmazione ufficiale di Daydreamer fino ai primi di settembre, quando poi dovrà cedere il testimone al ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, anche questa campione di ascolti del pomeriggio.

Sempre più alti gli ascolti di Daydreamer su Canale 5

Tuttavia i numerosi fan che si sono appassionati alle vicende di Can e Sanem possono stare tranquilli, perché la soap non verrà rimandata alla prossima estate. I restanti episodi della prima stagione potrebbero alternarsi con quelli de Il Segreto oppure essere trasmessi al termine della soap opera spagnola, la cui chiusura definitiva sarebbe prevista entro quest'anno.

Intanto continuano a crescere i risultati d'ascolto della soap che settimana dopo settimana, riesce a catalizzare l'attenzione di un numero sempre più elevato di spettatori. Il record assoluto è stato toccato lo scorso 14 luglio, quando la puntata di Daydreamer - Le ali del sogno, ha appassionato una platea di ben 2.7 milioni di spettatori con uno share che ha sfiorato la soglia del 23%.

E con questi numeri, Canale 5 si assicura la leadership indiscussa del pomeriggio, superando nettamente gli ascolti di Io e te, il talk show condotto da Pierluigi Diaco trasmesso dalle 14 su Rai 1.