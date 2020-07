La nuova serie turca di Canale 5 Daydreamer - Le Ali del Sogno sta riscuotendo un enorme successo tra il pubblico. Molti si sono chiesti quale sarà il futuro della soap a settembre quando sulla rete nazionale tornerà la consueta programmazione. Per questo motivo sono state molteplici le fake news che sono circolate in rete in merito al futuro di questo prodotto.

Tuttavia, Mediaset attraverso un comunicato ufficiale sui suoi profili social, ha tranquillizzato i fan della soap dichiarando che questa continuerà anche a settembre alternandosi con i programmi previsti nella consueta programmazione del periodo.

Il comunicato Mediaset su Twitter

Nelle ultime ore attraverso il canale ufficiale di Twitter, Mediaset ha comunicato che Erkenci Kus (questo il titolo originale della soap) verrà trasmesso regolarmente nella sua usuale fascia oraria fino ai primi giorni di settembre, poi ''tornerà convivendo con il segreto o alla fine di quest'ultimo''. La storia d'amore tra Can e Sanem (Can Yaman e Demet Ozdemir), che tanto sta appassionando i telespettatori italiani, continuerà senza sosta. Le puntate turche sono in totale 51 e ognuna ha una durata di circa due ore. Qui in Italia ogni episodio ha una durata di circa 45 minuti e per questo motivo è facile intuire che le vicende dei due protagonisti proseguiranno sulla rete Mediaset per ancora un po' di mesi.

La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà convivendo con #IlSegreto, o alla fine di quest’ultimo. pic.twitter.com/yaLL8YxMRN — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) July 23, 2020

Il grande successo di Daydreamer

La nuova serie turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì ha riscosso fin da subito un grande successo tra il pubblico.

Ogni giorno registra picchi di share che si aggirano intorno al 20%. Molti attribuiscono il successo di questo prodotto televisivo alla presenza dell'attore trentenne protagonista di origini turche, Can Yaman, considerato da tutti un vero e proprio sex symbol. La sua presenza ha fatto letteralmente impazzire milioni di telespettatrici, ma anche la storia che viene narrata è particolarmente interessante.

Can e Sanem, infatti, compiranno un vero e proprio viaggio nei sentimenti ricco di emozioni contrastanti e talvolta difficili da gestire. Proveranno a vivere la loro storia d'amore nonostante le difficoltà che gli si presenteranno di tanto in tanto. La loro storia proseguirà di pari passo con quella di Albatros e Fenice, i protagonisti del libro che scriverà la stessa Sanem. Insieme faranno vivere al pubblico delle emozioni davvero intense che verranno interpretate come una sorta di viaggio all'interno delle loro anime. Per tutta la durata della serie ci saranno continuamente dei richiami alle tradizioni e alla mitologia turca che arricchiranno ancora di più l'intera narrazione.