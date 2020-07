L'appuntamento con la soap opera Daydreamer proseguirà per tutto il mese di agosto e lunedì 3 alle ore 14:45 è in programma una nuova entusiasmante puntata, per la gioia di tutti i fan che seguono le avventure della coppia composta da Can e Sanem. I due hanno completamente conquistato il cuore degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset e giorno dopo giorno gli ascolti lo confermano sempre più. Nella puntata in onda lunedì 3 agosto assisteremo ad un momento di tregua tra i due protagonisti della soap opera: finalmente Sanem e il fotografo potranno vivere la loro storia come se fossero due fidanzati a tutti gli effetti.

La trama di Daydreamer del 3 agosto: Emre teme che Sanem possa smascherarlo

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti questa nuova puntata di Daydreamer che andrà in onda lunedì 3 agosto in prima visione su Canale 5, rivelano che per Can e Sanem arriverà il momento di vivere alla luce del giorno il loro sentimento.

Così, i due, si lasceranno andare e si comporteranno come due veri fidanzati a tutti gli effetti. Peccato, però, che tale atteggiamento non passerà inosservato e ben presto attirerà l'attenzione di Emre.

Il fratello di Can, infatti, teme che questo avvicinamento tra i due possa indurre Sanem a raccontare tutta la verità al fotografo, circa le bugie che gli sono state dette nel corso dell'ultimo mese. Emre, infatti, ha paura che Sanem possa raccontare a Can il coinvolgimento in quel losco affare che ha danneggiato l'agenzia del fotografo, favorendo quella di Aylin.

Aylin studia un nuovo piano contro Sanem

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della nuova puntata di Daydreamer in onda lunedì pomeriggio alle 14:45, rivelano che proprio l'astuta Aylin metterà a punto un nuovo piano per cercare di ostacolare la sua 'rivale' Sanem.

Ovviamente quest'ultima è completamente ignara di quello che sta architettando alle sue spalle e si recherà da Osman e Ayhan, perché vuole condividere con loro la gioia e le emozioni che ha provato passando del tempo da sola con Can.

Occhi puntati anche sulle riprese del nuovo spot sceneggiato dalla stessa Sanem, seppur con lo pseudonimo di Daydreamer: le anticipazioni della soap opera rivelano che il catering sarà pronto per andare sul set.

Tutto andrà nel verso giusto? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi della soap in programma questa settimana su Canale 5.

Intanto sul web e sui social non si ferma il successo della soap e gli attestati di stima nei confronti dei due attori protagonisti, al punto che Mediaset ha deciso di lanciare sul mercato anche la prima rivista ufficiale di Daydreamer, con all'interno anticipazioni e curiosità su Can, Sanem e tutti gli altri protagonisti.