A poco più di due settimane dalla pubblicazione della prima intervista a Ida Platano sull'allontanamento che c'è stato con Riccardo Guarnieri, U&D Magazine ha interpellato il cavaliere del Trono over sul medesimo argomento. A differenza dell'ex fidanzata, il pugliese ha scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione sulla sua storia d'amore: l'unico commento che ha fatto il personal trainer, è una richiesta ai curiosi di far calare il silenzio sulla sua vita privata.

Riccardo non risponde alle domande di U&D Magazine

Il giorno successivo al suo ritorno sui social network dopo mesi d'assenza, Riccardo Guarnieri è protagonista della copertina dell'ultimo numero di U&D Magazine.

La redazione del dating-show ha contattato il pugliese per chiedergli di raccontare la sua versione sulla storia d'amore con Ida Platano, quella che sarebbe terminata a maggio scorso per motivi che ancora non sono stati chiariti.

Se la dama bresciana si è confidata con i giornalisti sulla sua difficile situazione sentimentale, il personal trainer ha preferito trincerarsi dietro a un educato "no comment", come riporta la stessa rivista di Gossip nelle ultime ore.

"Abbiamo provato a chiedergli la propria versione dei fatti, ma lui con gentilezza ci ha risposto di non avere intenzione di parlare di questo argomento, né con noi né con altri" si legge sul settimanale ufficiale dl programma di Maria De Filippi.

La richiesta di Riccardo, cavaliere di U&D Over

"Non ho voluto e non voglio rilasciare interviste né prima né dopo le dichiarazioni di Ida", ha fatto sapere Guarnieri al giornalista che l'ha contattato per domandargli se avesse intenzione di replicare alle parole con le quali Platano ha descritto gli ultimi mesi del loro tormentato rapporto.

Il cavaliere di U&D, però, si dice piuttosto certo del fatto di non voler più rendere pubblica la sua situazione sentimentale, quella che per oltre due anni è stata raccontata passo passo in televisione nel programma condotto da Maria De Filippi.

Il magazine del dating-show, infatti, ha ripercorso tutte le tappe fondamentali della storia d'amore tra Ida e Riccardo nel numero che è uscito il 31 luglio: dall'inizio di tutto nel maggio 2018, alla partecipazione a Temptation Island due mesi dopo, fino al lungo tira e molla che si è concluso lo scorso inverno quando il pugliese ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata.

Riccardo e Ida possibili protagonisti delle nuove puntate di U&D

Dopo essersi lasciati nel settembre del 2018 un paio di mesi dopo essere usciti insieme da Temptation Island, Ida e Riccardo sono tornati a far parte del cast fisso di Uomini e donne. Messe da parte le frequentazioni con altre persone, nell'ottobre del 2019 il cavaliere ha capito di essere ancora innamorato della Platano e l'ha spiazzata leggendole una romantica lettera.

I due sono ufficialmente tornati insieme lo scorso autunno ed hanno trascorso la quarantena a casa di lei e Brescia. I primi di maggio, però, lui è rientrato in Puglia e pare siano iniziati i problemi e il gelo: la parrucchiera ha confidato al magazine del programma che lei e il fidanzato non si vedono e non si sentono da circa due mesi.

Guarnieri, invece, ha scelto di sparire dai social network per un lungo periodo e l'unica dichiarazione che ha voluto rilasciare alla rivista di gossip sulla relazione con Ida è la seguente: "Vorrei solo silenzio e pace, e stare con la mia famiglia".

I giornalisti si chiedono se la rottura tra la dama e il cavaliere stavolta sia definitiva oppure se a settembre, quando ricomincerà la messa in onda delle puntate del Trono over, i due torneranno a centro studio per riproporre al telespettatori l'ennesimo tira e molla mediatico.