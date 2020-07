Nuovo appuntamento con le notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV turca con Can Yaman e Demet Ozdemir.

Le anticipazioni settimanali degli episodi in programma dal 3 al 7 agosto su Canale 5 indicano che Nihat e Mevkibe verranno a conoscenza che Sanem ha baciato Can Divit, restandone non molto entusiasti. Aylin, invece, organizzerà un piano per mettere in cattiva luce Sanem.

Daydreamer, anticipazioni dal 3 al 7 agosto: Aylin vuole mettere Sanem in cattiva luce

Grazie agli spoiler di Daydreamer si apprende come Emre noterà che Can e Sanem trascorrono sempre più tempo insieme. Per questo motivo, il contabile temerà che la ragazza possa rivelare tutta la verità al fratello.

Dubbi che saranno condivisi con Aylin, la quale invece cercherà di screditare la giovane agli occhi del fotografo.

Intanto l'aspirante scrittrice apparirà contentissima della piega che sta prendendo la sua storia con Divit, ignara del tranello della Yuksel. Intanto ferveranno i preparativi dello spot scritto da Sanem. Per questo motivo, Aylin tenterà di indagare sul passato della ragazza per metterla in cattiva luce.

Can vuole dire a Mevkibe e Nihat che ama la loro figlia

Nel corso delle puntate trasmesse su Canale 5 la prossima settimana (3-7 agosto), Can e Sanem approfitteranno di una pausa sul lavoro per ritagliarsi alcuni momenti di tenerezza. A tal proposito, la sorella di Leyla temerà di non essere all'altezza delle modelle arruolate per recitare nello spot.

Di conseguenza, la giovane chiederà alla truccatrice di pettinarle in modo da non esaltare la loro particolare bellezza.

In seguito, Mevkibe e Nihat consiglieranno alla figlia di non perdere tempo con il fotografo, in quanto l'hanno visto intrattenersi piacevolmente con le modelle. Entrambi, infatti, saranno all'oscuro che la ragazza ha una relazione con Can Divit.

Per tale motivo, quest'ultimo vorrebbe informarli, ma la conversazione prende un'altra piega.

Can si reca al party dei genitori di Sanem

Nihat e consorte capiranno che Sanem ha baciato il suo capo durante una manifestazione d'affetto. Un gesto, che non sarà condiviso dai due genitori.

A tal proposito, il proprietario dell'emporio organizzerà una sorpresa piacevole in occasione dell'anniversario di nozze.

La ragazza, invece, si getterà a capofitto nel primo testo come copy-writer. Tuttavia, l'impresa si rivelerà più ardua del previsto, in quanto non troverà nessuno disposto a pubblicare i suoi pezzi. Ciò influenzerà il suo rapporto con Can.

Nonostante tutto, Can si recherà al party dei futuri suoceri per festeggiare la loro ricorrenza.