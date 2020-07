Tornano le anticipazioni di Una vita e che riguarderanno ciò che andrà in onda nel corso dei prossimi mesi su Canale 5. Dando uno sguardo alle trame delle puntate già trasmesse in Spagna, si scopre che Liberto cadrà nella trappola di Genoveva, la quale sarà riuscita a sedurlo e a mettere in crisi il suo matrimonio con Rosina. Quest'ultima sembrerà non riuscire a perdonare il tradimento del marito il quale, tra le altre cose, in seguito verrà arrestato con l'accusa di aver abusato di Genoveva. Come rivelano le anticipazioni, queste saranno delle false accuse mosse dalla donna al solo scopo di farla pagare a quello che era stato il migliore amico del defunto Samuel.

Una vita, trame puntate spagnole: Genoveva seduce Liberto

I telespettatori di Una vita nel corso delle prossime settimane, assisteranno alla vendetta messa in atto da Genoveva nei confronti degli abitanti di Acacias. La donna in combutta con il marito Alfredo, sarà riuscita a far cadere in miseria i suoi vicini, tra cui anche Liberto e Rosina, che perderanno gran parte del loro denaro nella truffa del banco americano. L'indole vendicativa di Genoveva la porterà anche a sedurre Liberto, ben consapevole di essere scoperta e lo farà unicamente per mandare all'aria il matrimonio dell'uomo con Rosina.

Liberto viene arrestato con l'accusa di aver abusato di Genoveva

Da quanto emerge attraverso le anticipazioni spagnole, Rosina scoprirà sin da subito il tradimento del marito e sarà furiosa tanto da buttarlo fuori di casa.

Ben presto anche i vicini verranno a conoscenza di quanto accaduto, soprattutto dopo che Rubio getterà tutti gli abiti del marito per strada. Disperato per essere caduto nella trappola di Genoveva, per Liberto i guai non saranno finiti. Ben presto le forze dell'ordine lo arresteranno con l'accusa di aver abusato di Genoveva.

I gendarmi porteranno via in manette il nipote di Susana mentre quest'utlima assisterà alla scena in lacrime.

Liberto scagionato dalle accuse di violenza nelle prossime puntate di Una vita

Nel prosieguo delle puntate di Una vita, donna Susana e tutti i vicini di Acacias saranno convinti dell'innocenza di Liberto, il quale riceverà anche la visita di Rosina in carcere.

Nonostante la donna non riesca a perdonare il tradimento del marito, cercherà in tutti i modi di scagionare Liberto dalle false accuse. Felipe, intanto, si scontrerà con Alfredo Bryce, il quale non avrà nessuna intenzione di ritirare le accuse di violenza. A distanza di poco tempo dalla visita di Rosina in carcere, Liberto verrà scagionato e potrà tornare ad Acacias. La moglie però, lo inviterà a lasciare la loro abitazione, in quanto non sarà riuscita a dimenticare quanto accaduto tra lui e Genoveva.