In Rai si sta lavorando per il nuovo programma di Antonella Clerici, La casa nel bosco (titolo forse non definitivo). Il giornalista Giancarlo De Andreis nella rubrica ''La tv vista da internet'' pubblicata su Di Più Tv ha parlato del futuro di ''Antonellina''. Inoltre, ha affermato che la Clerici da settembre tornerà sul piccolo schermo anche con altri programmi.

In seguito alla chiusura de La Prova del cuoco, la Rai è pronta a tornare con un programma nuovo di zecca. In occasione dei ringraziamenti la Endemol non ha mai menzionato il nome di Antonella Clerici, segno inconfondibile che tra la conduttrice e la casa di produzione c'è stato qualche dissapore.

Il futuro della Clerici è in Rai

Giancarlo De Andreis non ha dubbi, il futuro di Antonella Clerici è in Rai. Il giornalista al settimanale Di Più Tv ha dichiarato sulla nuova trasmissione affidata alla conduttrice lombarda: "Sarà un programma completamente nuovo, dedicato alla buona tavola e al buon vivere". Al momento non è chiaro se il nome del programma verrà confermato con La casa nel bosco o subirà un cambiamento.

Una delle uniche cose certe è il conduttore e la messa in onda dal lunedì al venerdì. Al contrario di quanto accaduto con La Prova del cuoco negli scorsi anni, La casa nel bosco non verrà trasmesso il sabato. Il sesto giorno della settimana infatti, la Rai ha rinnovato l'appuntamento con Linea Verde Life affidato a Marcello Masi e Daniela Ferolla.

Ma non è finita qui, perché Antonella Clerici dopo essere rimasta ferma per una stagione tornerà anche con altri programmi serali. De Andreis si è sbilanciato: "Da settembre Antonella tornerà in pianta stabile sulla prima rete". Oltre alla conduzione dello Zecchino d'oro, della serata Telethon e della partecipazione alla semifinale del Festival di Sanremo la Clerici era sparita dai palinsesti Rai.

Dunque, la stagione televisiva che arriverà si prospetta molto impegnativa per Antonella Clerici.

Antonella Clerici pubblica un post nostalgico sui social

Senza dubbio il ritorno di Antonella Clerici è uno dei più attesi. Sebbene la conduttrice si sia detta felice per il ritorno in Rai, nelle scorse ore Antonella ha pubblicato un post enigmatico su Instagram.

La Clerici ha condiviso con i suoi follower uno scatto in cui è raffigurata una strada. Come didascalia Antonella Clerici ha scritto: "Tornando a casa". Secondo alcuni follower, il post malinconico potrebbe essere rivolto al ritorno sul piccolo schermo. Dopo un anno trascorso vicino al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle, Antonella infatti non potrà più seguire costantemente la sua bambina.

Tuttavia non bisogna allarmarsi, perché in più occasioni Antonella Clerici aveva espresso il desiderio di tornare sul piccolo schermo. Al contrario la conduttrice Rai è molto entusiasta per il nuovo progetto che le è stato affidato.