La storia d'amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan continua a tenere banco. A distanza di un mese dall'uscita da Uomini e donne, la frattura tra i due sembra essere inasanabile. Un nuovo indizio sarebbe arrivato direttamente dai due diretti interessati: l'ex tronista avrebbe deciso di trascorrere le vacanze estive all'Argentario mentre Sammy Hassan avrebbe scelto di restare a Milano.

Giovanna: 'Sembrerebbe che tutto vada per il meglio'

Giovanna Abate e Sammy Hassan sembrano essere più distanti. La coppia uscita dal dating show di Canale 5 avrebbe deciso di trascorrere le vacanze in modo separato.

Dalle stories pubblicate dall'ex tronista di Uomini e donne si evince che la 25enne abbia scelto come meta l'Argentario. Giovanna non ha mai fatto alcun riferimento alla relazione con Sammy, ma ha pubblicato numerosi messaggi enigmatici. In una delle storie la giovane con molta soddisfazione ha scritto: "Non importa quanto sia durata la tempesta, l'importante è che il sole sia ritornato". In un altro messaggio la 25enne ha affermato: "Sembrerebbe che tutto vada per il meglio". Giovanna in più occasioni si è mostrata in una forma fisica perfetta. Il suo imperativo è solamente quello di godersi l'estate, il sole e il mare della regione Toscana. D'altronde l'Argentario è stata meta anche di altri personaggi famosi come Paola Di Benedetto e Federico Rossi.

Se Abate ha scelto il Centro Italia per trascorrere le sue vacanze estive, Sammy Hassan ha scelto tutt'altro posto. L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha deciso di restare a Milano, dove svolge il lavoro di vocalist. Durante una delle sue serate gli amici di Sammy gli hanno fatto arrivare una torta con su scritto il suo motto preferito: "Helly, my friends".

Non è chiaro se Giovanna Abate e Sammy Hassan abbiano deciso di interrompere definitivamente la loro storia d'amore. Il fatto che abbian deciso di trascorrere le vacanze da separati, però, sembrerebbe non lasciare alcun dubbio.

Sammy risponde agli hater

Da quando sul web sono trapelate le voci di una presunta crisi nella neo coppia di Uomini e donne, alcuni telespettatori hanno iniziato a prendere di mira Sammy Hassan.

Di fronte all'ennesimo insulto, l'ex corteggiatore ha deciso di replicare agli hater: "Quant'è antipatico il fatto di essere ricoperti d'insulti come se piovesse". Poco dopo, il vocalist ha concluso con una frecciatina al vetriolo nei confronti dei suoi detrattori: "Livelli d'intelligenza altissimi".

Ad alimentare nuove polemiche su Hassan potrebbe essere stato il 'like' dell'ex tronista a un suo fan. Il commento in questione chiedeva alla Abate di essere sincera e non coprire certa 'gentaglia'.