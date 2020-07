Nella seconda puntata di Temptation Island 2020, che andrà in onda giovedì 9 luglio in prima serata su Canale 5, ci saranno molte novità riguardanti le coppie. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Gossip News Italia, la coppia formata da Valeria Liberati e Ciavy sarebbe già arrivata al capolinea, tanto da abbandonare il programma. La motivazione? Sembra che la ventisettenne romana nutra un forte interesse per l'aitante tentatore ed ex corteggiatore Alessandro Basciano, scatenando la gelosia del fidanzato trentacinquenne.

Valeria e Ciavy forse fuori da Temptation Island a causa di Alessandro Basciano

Dalle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Gossip News Italia, emerge che ci sia stato un bacio appassionato tra Valeria Liberati e il tentatore Alessandro Basciano. Un avvenimento inaspettato che avrebbe mandato su tutte le furie Ciavy; deluso, avrebbe chiesto un confronto immediato con la sua fidanzata classe 1993. Valeria si sarebbe giustificata dicendo di essere esausta delle continue scappatelle del suo compagno, definendolo come un vero e proprio 'traditore seriale'. Sempre secondo il portale, il single Alessandro sarebbe stato avvistato fuori dal villaggio di Is Morus Relais prima del termine definitivo delle registrazioni di Temptation Island 2020.

Ciò avrebbe dato ancora più fondamento ai rumors inerenti l'uscita dal programma di Valeria e Andrea Maliokapis, detto Ciavy. Basciano inoltre sarebbe uscito assieme alla Liberati che, nonostante il feeling instaurato in trasmissione, pare non provare alcun interesse per lei. Sarà davvero così? Per il momento si tratta di semplici indiscrezioni, ma potrebbero essere presto confermate.

Temptation Island, Valeria e Ciavy sono fidanzati da 4 anni

Valeria Liberati ha 27 anni, è un'onicotecnica e vive a Roma con i suoi genitori e la figlia di 10 anni. Andrea Maliokapis, detto Ciavy, ha 35 anni, vive a Ladispoli con la sua famiglia, lavora nelle discoteche come PR ed è un grande appassionato di pugilato.

I due si sono conosciuti 10 anni fa e hanno instaurato un bel rapporto d'amicizia per poi fidanzarsi ufficialmente. Valeria ha deciso di partecipare a Temptation Island 2020 assieme a Ciavy perché dopo 4 anni di relazione vorrebbe che diventasse un uomo più maturo e responsabile con cui intraprendere un progetto serio, magari una convivenza. A quanto pare, però, il ragazzo classe 1985 non sembra ancora pronto per compiere un passo così importante con la fidanzata e non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare alla vita mondana.