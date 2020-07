Dopo la relazione finita in maniera non troppo carina con l’attore Alex Belli, la modella e influencer è stata vista in più occasioni con l’imprenditore e influencer Diego Granese. Mila aveva dichiarato che l'ex fidanzato Alex le chiedeva a letto cose che una ragazza come lei non avrebbe mai potuto assecondare e che inoltre lo stesso era innamorato di tutte le donne e non solo di lei. Dopo la fine burrascosa l‘attore si è fidanzato con Delia Duran.

Chi è Mila Suarez

Mila Suarez nasce nel 1988 a Casablanca (Marocco). Dopo essersi trasferita a Parma ed essere divenuta popolare come "La Belen di Parma" per la notevole somiglianza con la showgirl argentina, riesce a svoltare iniziando a frequentare l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che le apre la strada al mondo della moda e dello spettacolo.

Qualche anno fa le è stata attribuita una parentela con la famiglia reale del Marocco (mai confermata, né smentita).

Nel 2013 partecipa al programma di Maria De Filippi "Uomini e Donne" come corteggiatrice. Successivamente partecipa anche ad altri programmi di rilievo nazionale come Temptation Island e al Grande Fratello. Con Alex Belli conosciuto nel mondo dello spettacolo ha convissuto per un anno e mezzo finché, a suo dire, non ha scoperto che a lui "piacciono tutte le donne".

Il flirt con Diego Granese

Novella 2000 gli ha dedicato ben tre pagine sul numero di questa settimana. Fotografati assieme in più occasioni i due non hanno ancora commentato la notizia. Dopo molto tempo sembrerebbe che Mila Suarez abbia trovato un nuovo amore con l’imprenditore Diego Granese probabilmente conosciuto a qualche evento milanese dove è solito essere protagonista.

I due sono stati immortalati in due diverse occasioni. Prima in un lungo pranzo romantico a Milano dove entrambi sfoggiavano un look total black. E qualche settimana dopo all'uscita di un famoso ristorante di lusso di Milano, anche questa volta entrambi con un look davvero particolare: lui in abito bordeaux e lei con un particolare vestito blu.

Chi è Diego Granese

Diego Granese è un imprenditore e influencer classe 1990. É titolare di diversi brand e attività (tra cui lo spumante colorato Aviva Wines). Si è sempre definito un self made man in quanto ha iniziato a fare impresa molto giovane e senza l'aiuto di nessuno.

A oggi è titolare di una holding che conta numerose partecipazioni anche in brand e attività nazionali, come ad esempio la catena di palestre Fitup Europe.

È già noto al mondo del Gossip per essere stato coinvolto nel famoso bacio di Giulia D'Urso assieme al calciatore Achraf Lazaar molto amico di Diego. Non sappiamo con certezza se fra i due scatterà l'amore, ma probabilmente faranno ancora parlare di loro, d'altronde, sembra che non vogliano proprio passare inosservati.