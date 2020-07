Adriana Volpe ha replicato all'ultima frecciatina di Giancarlo Magalli relativa ai dati Auditel non proprio esaltanti del programma Ogni mattina. La conduttrice di Tv 8 ha affermato di non avere alcuna intenzione di starsene zitta di fronte all'ironia del collega. Quindi lo ha invitato a rispettare tutto il team che sta lavorando con lei, ricordando che "i giovani vanno incoraggiati".

Giancarlo Magalli nelle scorse ore aveva pubblicato un post su Facebook (poi rimosso) nel quale aveva messo in evidenza lo 0,9% di share raccolto da Ogni mattina, accompagnato da una emoticon che si portava il dito alle labbra nel gesto tipico del fare silenzio.

Quando alcuni utenti del social network gli avevano fatto notare che il suo gesto non era stato propriamente cavalleresco, il presentatore aveva risposto: "Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta".

Adriana Volpe risponde a Magalli

La frecciatina di Giancarlo Magalli è stata mal digerita da Adriana Volpe. La 47enne trentina ha risposto dapprima in diretta tv durante Ogni mattina e poi su Instagram, affermando: "Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai". Ha ricordato che il conduttore Rai per diversi anni ha provato a zittirla e non ci è mai riuscito, e non lo farà di certo adesso.

A proposito di ascolti tv, Volpe ha detto che quando era al timone de I Fatti vostri insieme a Marcello Cirillo, hanno ottenuto uno share del 9-10%.

Invece, quando il programma di Rai 2 è passato alla "conduzione solitaria" di Magalli, i dati Auditel sono scesi al 5-6%.

Ha aggiunto che non si possono paragonare i risultati di un canale storico come Rai 2 (abituato a numeri ben più alti) con quello di un'emittente giovane ed emergente come Tv 8. "Mi offende questo gesto", ha detto la conduttrice di Ogni mattina.

Prima di concludere il suo intervento, Adriana Volpe ha voluto anche spezzare una lancia a favore di coloro che collaborano con lei a Tv 8: "I giovani vanno incoraggiati. Peccato che tu i giovani li temi (ha dichiarato riferendosi a Magalli, ndr)". Infine ha detto che il padrone di casa de I Fatti vostri ha dimostrato di non avere alcun rispetto verso il prossimo, in particolar modo verso le donne.

La nuova stoccata di Giancarlo Magalli

Poco dopo la replica di Adriana Volpe, Dagospia ha contattato Giancarlo Magalli. Questi ha affermato che se volesse polemizzare, potrebbe dire che prima che la coppia Volpe-Cirillo arrivasse a I Fatti vostri, gli ascolti sfioravano il 20% di share. In realtà, il presentatore romano ha evidenziato che il motivo del calo degli ascolti televisivi è legato all'introduzione del digitale terrestre e delle tv satellitari. Per fare un esempio, ha detto che fino a qualche anno fa uno show di prima serata era considerato un successo se raggiungeva il 30%, adesso invece basta arrivare al 16% per festeggiare.

Giancarlo Magalli ha quindi precisato di non aver mai condotto da solo I Fatti vostri.

Accanto a sé, dopo Adriana Volpe e Marcello Cirillo, ha avuto Laura Lena Forgia, Roberta Morise, Giò Di Tonno e Graziano Galatone che ha definito tutti "bravissimi".

Infine si è chiesto come mai Volpe e Cirillo, se sono così bravi ad ottenere ascolti di rilievo, siano finiti una a lavorare "in una rete minore", e l'altro lontano dal mondo della televisione ormai da tre anni.