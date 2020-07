Elisa Isoardi ha rilasciato un‘intervista al settimanale Nuovo Tv. La conduttrice piemontese ha speso delle parole di stima nei confronti della collega Antonella Clerici. Nell’intervista Isoardi ha parlato del suo futuro a Ballando con le Stelle ammettendo di avere accettato la proposta di Milly Carlucci, perché la ritiene una grande opportunità e ha voglia di mettersi in gioco.

Isoardi: ‘Il pubblico pensa sia Beautiful’

Con la chiusura de La prova del cuoco Isoardi si è trovata senza un programma da condurre. Al posto dello show cooking nella stessa fascia oraria, ci sarà il programma È già mezzogiorno condotto proprio da Antonella Clerici.

Per l’ex compagna di Matteo Salvini è stato inevitabile non parlare della nuova staffetta con la conduttrice lombarda. Isoardi ha ammesso di avere superato il “trauma”. Successivamente Elisa ha raccontato un aneddoto legato alle persone che la incontrano per la strada: “Quando mi chiedono al mio posto chi ci sarà, io rispondo Antonella Clerici”. A quel punto le persone le rispondono in modo ironico: “Ma sembra Beautiful”. La conduttrice Rai ha confidato che non le pesa affatto rispondere ai suoi fan.

Nel corso dell’intervista Isoardi ha fatto una sorta di appello alla sua collega. La conduttrice piemontese vorrebbe che i cuochi che ha coordinato fino a qualche settimana fa a La prova del cuoco venissero chiamati nel nuovo programma di Rai 1.

Infine, la bella piemontese ha confidato ha lanciato un appello alla Clerici: “Spero mi inviti nei suoi programmi”. Isoardi ha confidato che parteciperebbe molto volentieri ai programmi della sua collega. Infine, la 37enne piemontese ha augurato il meglio ad Antonella. Insomma, una volta per tutte anche Isoardi ha messo a tacere le voci di una presunta rivalità.

Antonella Clerici smentisce la rivalità con Isoardi

In una recente intervista per il settimanale Oggi anche Clerici ha smentito la presunta rivalità con Isoardi. La conduttrice Rai ha precisato che non è stata lei a volere la sostituzione della piemontese. Al contrario sono stati i vertici di viale Mazzini ad insistere per averla in quella fascia oraria.

Inoltre, la conduttrice lombarda ha confidato che avrebbe voluto un programma girato dal giardino di casa sua. La Rai, invece, ha deciso di cambiare location. Successivamente Clerici ha ammesso che Isoardi ha avuto un’eredità pesante sostenendo che il programma La prova del cuoco era come un vestito cucito addosso a lei, quindi la 37enne ha dovuto indossare un vestito non adatto a lei. Per il futuro anche Clerici ha augurato il meglio alla sua collega: “Le auguro di trovare una sua trasmissione”.