Uno dei protagonisti dello sceneggiato turco DayDreamer - Le ali del sogno farà di tutto per riuscire a conquistare la donna che ama negli episodi in programma su Canale 5 presumibilmente tra qualche settimana. Si tratta di Osman (Ali Yagci), che sarà coinvolto in una rissa dopo l’ennesimo tentativo fallito per far cadere tra le sue braccia Leyla Aydin (Oznur Serceler).

Il macellaio sarà sfortunato in amore ancora una volta, poiché la segretaria della Fikri Harika avrà occhi soltanto per il suo capo Emre Divit (Birand Tunca). Il fratello di Ayhan però avrà tutte le carte in regola per poter intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo.

DayDreamer, spoiler turchi: Osman apprende dell’alleanza tra Emre e Aylin

Gli spoiler turchi di ciò che succederà nelle prossime puntate della serie tv, dicono che Osman farà fatica a nascondere per troppo tempo i sentimenti che prova nei confronti di Leyla. Il macellaio dopo aver fatto capire in diverse occasioni di non voler essere soltanto amico della sorella di Sanem, troverà il coraggio per farle sapere di amarla. Il fratello maggiore di Ayhan uscirà allo scoperto non appena vedrà la segretaria della Fikri Harika sempre più cotta di Emre.

Osman non rimarrà fermo, nell’istante in cui verrà a sapere tramite l’aspirante scrittrice che il suo rivale ha stretto un’alleanza con Aylin per far fallire qualsiasi progetto dell’azienda di famiglia.

In particolare il giovane non riuscendo ad accettare il fatto che Leyla crederà che Emre si sia pentito, arriverà a commettere un brutto gesto per la troppa rabbia.

Leyla ancora presa dal figlio minore di Aziz, il fratello di Ayhan si scontra con degli uomini

Nello specifico Osman con l’aiuto di Ayhan e di Muzzaffer si iscriverà a un’agenzia di spettacolo per svolgere un secondo mestiere.

Dopo aver ricevuto un’offerta di lavoro il giovane si recherà alla fermata del pullman per presentarsi sul posto, e non appena incontrerà Leyla le offrirà uno dei suoi biglietti per farle prendere lo stesso mezzo. Purtroppo quest’ultima si rifiuterà di viaggiare in compagnia del suo spasimante, poiché riceverà una telefonata da Emre.

Mentre la sorella di Sanem salirà in auto con il figlio minore di Aziz, il macellaio verrà preso in giro da un gruppo di teppisti per quanto accaduto. Il fratello di Ayhan stufo di essere criticato farà a pugni: nonostante ciò il macellaio metterà lo stesso piede nel luogo delle riprese per fare un provino e, pur essendo malridotto, riuscirà a ottenere il ruolo di comparsa in un film. Il regista dopo aver scartato tanti attori sceglierà Osman, con la convinzione che si sia truccato appositamente per una scena.