La conduttrice Elisa Isoardi ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi nella quale ha parlato della sua carriera professionale e di tutto quello che è accaduto a La Prova del cuoco. Dopo anni di conduzione del programma da parte di Antonella Clerici, il testimone è passato all'ex di Salvini, ma la situazione non è decollata.

La trasmissione ha registrato un drastico crollo degli ascolti, pertanto, si è pensato di chiuderla. Nel corso dell'intervista, la donna ha parlato delle sue emozioni e di cosa ha provato nel momento in cui ha temuto di essere fatta fuori dall'azienda. Alla fine, però, è riuscita comunque a guadagnarsi un posto in quel di Viale Mazzini conducendo Check Up.

Le parole di Elisa Isoardi su La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi si è lasciata molto andare nel corso dell'intervista ed ha raccontato di essere stata molto male per la chiusura de La Prova del cuoco. Nel dettaglio ha detto di aver fatto di tutto per riuscire a portare a casa risultati decenti, ma la situazione è crollata poco alla volta. I vertici dell'azienda, dunque, hanno deciso di interrompere il programma e destinare la conduttrice ad un altro format. Prima di sapere quale fosse il suo destino, però, l'ex di Salvini è rimasta con il fiato sospeso. A tal proposito, ha detto: "Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato". In seguito ha aggiunto anche: "Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l'hanno fatta".

In merito al comportamento assunto da Coletta, invece, la conduttrice ha detto: "Lo adoro, ma qualche ora buia me l'ha fatta passare, silenzio assoluto".

Il nuovo format Check Up

Ebbene si, dopo aver patito per un paio di settimane, Isoardi ha ricevuto la splendida notizia inerente il nuovo programma.

La donna, infatti, condurrà un nuovo format, che si chiama Check Up e che parla di salute, benessere e medicina. Sono tutti temi che stanno molto a cuore alla padrona di casa, per tale motivo, non potrebbe essere più felice di così. Tale programma andrà in onda la domenica mattina e sarà una versione sicuramente rivisitata e più moderna rispetto a quando fu trasmesso circa 18 anni fa.

La vita sentimentale e il riferimento a Salvini

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, al momento Elisa è single, dato che la relazione con Alessandro Di Paolo non è riuscita a decollare. Nel corso dell'intervista, poi, la donna ha parlato anche di Matteo Salvini. In merito a questo argomento ha dichiarato di non essere una donna molto semplice da gestire, per tale ragione lei e il leader della Lega si ostacolavano a vicenda. Nel dettaglio ha detto: "Siamo stati entrambi ingombranti l'uno per l'altra". Infine, oltre che cimentarsi nella conduzione del nuovo programma, Elisa sarà anche nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle.