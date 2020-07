Enzo Capo è al centro dei Gossip per via delle segnalazioni sulle sue possibili frequentazioni dopo la fine della sua storia d'amore con Pamela Barretta. Il cavaliere napoletano, attraverso le sue storie Instagram, ha raccontato una parte della sua vita lavorativa e come è nato il progetto imprenditoriale a Budapest, che l'ha portato ad affittare appartamenti di lusso.

Enzo Capo affitta appartamenti a Budapest

Enzo Capo si è raccontato a cuore aperto ai suoi follower, con i quali ha condiviso alcuni dettagli sul cambiamento che ha fatto, a livello professionale, qualche anno fa. Enzo viveva a Nola, suo paese natale della provincia di Napoli, dove esercitava la professione di avvocato.

Dopo aver fatto sacrifici, è riuscito ad acquistare alcuni appartamenti a Budapest, quando il mercato consentiva ancora di fare buoni investimenti e i prezzi non erano alti come oggi. La capitale ungherese ha permesso a Capo di poter cambiare vita e attività, lasciando la sua occupazione in Italia e riuscendo ad affittare i suoi immobili nella città dell'est Europa.

Le case di Enzo Capo sono appartamenti di lusso

Gli appartamenti che Enzo affitta ai turisti sono case di lusso e hanno ogni genere di comfort. Capo è molto felice per il lavoro che ha scelto di fare dopo aver lasciato la professione di avvocato e nello spiegarlo ha detto: ''Oggi posso dire che, se fai un lavoro che ti piace, non lavorerai nemmeno un giorno nella tua vita.

Io faccio quello che mi piace. Mi diverto un sacco lavorando e anche giocando su me stesso. Molte volte sono anche molto auto ironico''. Enzo ha mostrato la sua postazione di lavoro per quel giorno: la vasca idromassaggio dell'appartamento.

La vita da single di Enzo Capo

Dopo aver lavorato direttamente dalla vasca affacciata sui monumenti di Budapest, Enzo ha dichiarato che prima dell'emergenza sanitaria i suoi appartamenti erano affittati ai turisti ogni giorno, mentre adesso riesce ad usufruire anche lui delle sue abitazioni.

In particolar modo, Capo ha detto che l'appartamento dove si trovava in quel momento gli piace talmente tanto che ha intenzione di non metterlo più a disposizione dei clienti, ma di tenerlo per lui. Dopo la storia d'amore con Pamela Barretta, iniziata all'interno di Uomini e Donne, Enzo si è dichiarato single da metà aprile.

Ci sono stati diversi flirt che sono stati attribuiti all'imprenditore napoletano, ma Capo non li ha mai confermati o smentiti. L'ultima presunta love story, sarebbe con la modella Lucrezia Vaccaro, con cui il cavaliere ha fatto un servizio fotografico. Per quanto riguarda il futuro all'interno del dating show non è da escludere un possibile ritorno dell'influencer in trasmissione, non essendosi ancora fidanzato.