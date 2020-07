La nuova serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno sta appassionando sempre di più i fan italiani. Nelle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Leyla Aydin (Oznur Serceler) pur non andando tanto d’accordo con la sorella Sanem (Demet Ozdemir) si lascerà andare ad una confidenza inaspettata.

Nello specifico la segretaria della Fikri Harika, delusa per il fatto che Emre Divit (Birand Tunca) non si sia presentato ad un loro appuntamento, troverà il coraggio di svelare alla sorella di essersi presa una cotta per il contabile dell’agenzia pubblicitaria in cui lavorano.

DayDreamer, trame turche: la segretaria della Fikri Harika innamorata di Emre

Gli spoiler turchi su ciò che succederà negli episodi in programmazione sul piccolo schermo italiano prossimamente, svelano che Emre illuderà Leyla. Tutto avrà inizio quando il contabile della Fikri Harika si dirà disposto ad andare a cena fuori con la sua segretaria dopo un importante set fotografico di una campagna pubblicitaria. Il fratello di Can non si comporterà affatto bene con la giovane, poiché sceglierà di passare la serata con l’amante Aylin. A questo punto Leyla, disperata per essere stata presa in giro, si sfogherà con Osman, che intanto dimostrerà di essere sempre più cotto di lei ma non avrà il coraggio di confessarle i suoi sentimenti.

La situazione si complicherà quando Leyla, dopo aver cercato di non farsi vedere triste, non avrà altra scelta oltre a quella di confidarsi con Sanem: quest’ultima apprenderà che sua sorella ama Emre. L’aspirante scrittrice conforterà la sorella, nonostante sappia che il contabile della Fikri Harika è un doppiogiochista e che ha fatto di tutto per sabotare l'azienda di famiglia.

Leyla nota l’interesse di Osman, Sanem parla del suo rapporto complicato con Can

Successivamente Leyla però ammetterà a Sanem di essersi accorta dell’interesse che nutre Osman nei suoi riguardi, ma preciserà di vederlo soltanto come amico, sia perché sono cresciuti insieme e anche perché non vuole sentire pettegolezzi su di lei, qualora la loro storia dovesse finire.

Sempre durante la lunga conversazione, la segretaria dell’azienda dei Divit esigerà di ricevere delle spiegazioni dalla sorella sul suo rapporto complicato con Can. L’aspirante scrittrice, anche se farà capire alla sorella che lei e il fotografo hanno approfondito la loro conoscenza, le ribadirà ancora una volta di aver deciso di frenare sul nascere qualsiasi tipo avvicinamento con l'uomo. Per finire Leyla farà sapere a Sanem di poterle svelare qualsiasi suo segreto e le farà notare il fatto che entrambe sono rimaste affascinate dai fratelli Divit.