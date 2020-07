Enzo Capo e Lucrezia Vaccaro sono da qualche settimana al centro dei Gossip per via di una frequentazione. Dopo la fine della relazione con Pamela Barretta, l'imprenditore napoletano è stato visto in alcuni locali in compagnia di ragazze più giovani, ma nessuna conoscenza sembrerebbe essere proseguita in qualcosa di più. L'ex cavaliere di Uomini e donne potrebbe aver trovato stabilità con Lucrezia Vaccaro, modella che ha posato su un set con lui qualche settimana fa. Capo è volato a Stoccarda per trascorrere il weekend con la bellissima donna.

Enzo Capo e Lucrezia Vaccaro potrebbero fare sul serio

A fine giugno, Enzo Capo e Lucrezia Vaccaro hanno posato insieme su un set per pubblicizzare degli occhiali da sole. Gli scatti e i video erano stati condivisi dall'imprenditore napoletano sul suo profilo Instagram. La complicità fra Capo e la modella erano evidenti ed Enzo aveva giocato con i suoi follower, pubblicando un sondaggio in cui chiedeva se si sarebbero baciati. La conoscenza e frequentazione fra l'ex cavaliere di Uomini e Donne e la bellissima ragazza sta proseguendo e Capo l'ha raggiunta nel weekend in Germania. Lucrezia Vaccaro vive a Stoccarda, come riportato sulla biografia sul suo account Instagram e, insieme all'imprenditore hanno passato delle piacevoli ore insieme.

La coppia ha condiviso alcuni video su Instagram in cui erano in giro in centro nella città tedesca, poi sono andati a mangiare una pizza in una finta spiaggia attrezzata, con la sabbia bianchissima, che Enzo ha paragonato alle Maldive.

Il desiderio di diventare padre

Pochi giorni fa, Enzo Capo ha pubblicato sui social una storia Instagram in cui ha condiviso con i suoi follower un suo scatto insieme ad una bimba molto piccola, in braccio.

La didascalia per lo scatto è stata: ''Il mio più grande sogno''. In aggiunta a questa fotografia, l'imprenditore napoletano ha postato sul suo profilo un'altra immagine in cui tiene fra le braccia la stessa bambina. In questo caso Enzo ha scritto nella didascalia: ''Vorrei una donna con un’anima da bambina che possa esaudire il mio più grande desiderio''.

Capo non ha mai nascosto di voler diventare papà e aveva anche proposto all'ex compagna, conosciuta all'interno del dating show di Maria De Filippi, di allargare la famiglia. Le cose con Pamela Barretta non sono andate nel verso giusto e i due protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati a metà aprile. Sarà forse Lucrezia Vaccaro, già mamma di Sofia e Mia, a poter coronare il sogno dell'imprenditore napoletano? Non resta che attendere un po' di tempo per vedere se questa nuova frequentazione si trasformerà in qualcosa di serio.