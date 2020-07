Due madri in guerra nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni degli episodi americani vedono Steffy stanca dell'atteggiamento di Hope. In ansia per il nipotino e con il cuore a pezzi dopo aver dato l'addio a Phoebe, la giovane Forrester arriverà a un punto di non ritorno. Delusa dagli ultimi avvenimenti e desiderosa di riscatto, si appoggerà a Thomas per riavere ciò che Hope le ha tolto: un marito e una figlia.

Thomas accetterà di aiutare sua sorella ad allontanare Liam da Hope, sperando di riprendersi la bella Logan. Nel frattempo, Ridge si avvicinerà a Shauna, che approfitterà della sua separazione con Brooke per allungare gli artigli sulla sua preda.

Qualcosa però, cambierà per sempre le dinamiche delle ricche e tormentate famiglie Forrester e Logan.

Beautiful nuove puntate: Steffy stanca di Hope

Nelle prossime puntate della soap opera, Steffy si renderà conto che Hope è la causa della sua sofferenza. Certo, sarà felice per il fatto che Beth sia viva, ma le si spezzerà il cuore quando dovrà dare l'addio definitivo a Phoebe. Liam proverà a consolarla, promettendole che presto anche per lei arriverà la felicità che merita, ma non servirà a nulla. Come se non bastasse, Hope non manterrà la promessa di farle vedere regolarmente Phoebe. Questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso.

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Steffy si farà convincere da Thomas a mettere in atto un piano volto a dividere Liam da Hope.

Entrambi rivogliono le persone che amano, costi quel che costi. Intanto, Shauna si avvicinerà a Ridge dopo aver scoperto che ha chiesto il divorzio a Brooke. L'ostinata Fulton lo sorprenderà con un bacio appassionato, che non lascerà indifferente Forrester.

Una gelosia pericolosa

Ridge e Steffy non riusciranno a capacitarsi quando Thomas dirà loro di aver affidato la custodia di Douglas a Hope.

Mentre i Forrester saranno impegnati a discutere, Liam festeggerà il suo primo Ringraziamento con la piccola Beth e la sua mamma. Come svelano gli spoiler di Beautiful, la serenità a casa Logan non durerà molto.

Thomas userà ancora una volta Douglas per avvicinarsi a Hope. La sua mossa risulterà vincente, tanto che Liam inizierà ad avere dei dubbi sulla sua amata.

Nel frattempo, Ridge consegnerà i documenti di divorzio a Brooke, deciso a rimettere in piedi il loro matrimonio, a patto che accetti una specifica condizione. Di cosa si tratterà?

Douglas affranto nelle prossime puntate di Beautiful

Hope, dopo aver riavuto Beth, non si fermerà e otterrà con l'inganno la custodia di Douglas. Il bimbo, nonostante sia contento di avere una madre, si sentirà messo da parte e usato. Se da una parte riceverà tutto l'amore da parte di Hope, dall'altra inizierà a capire che suo padre lo sta manipolando per ottenere ciò che vuole.

Steffy si accorgerà dello stato d'animo di Douglas e si preoccuperà molto. Ciò non farà altro che aumentare il suo astio nei confronti di Hope.

Brooke invece sarà sorpresa dalla proposta di Ridge per annullare la richiesta di divorzio. Forse, per loro c'è ancora una speranza.

A quel punto, riterrà opportuno agire mettendo in pratica il piano di Thomas per dividere Hope da Liam. Thomas spiegherà alla sorella tutti i dettagli del piano che ha in mente per mettere fuori gioco il rivale in amore e Steffy gli garantirà la sua alleanza. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che per Hope le cose si metteranno male. Quando i Forrester si alleano per ottenere ciò che vogliono, c'è solo da tremare.