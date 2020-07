Le anticipazioni provenienti dalla Spagna rivelano che nelle prossime puntate di Una vita Felipe perderà la memoria. Tutto ciò si verificherà quando l'avvocato si risveglierà dal coma dopo essere stato avvelenato da Laura, la sua domestica, su ordine di Velasco. Quest'ultimo sarà in combutta con Genoveva che, però, quando vedrà Felipe in condizioni critiche in ospedale, si accorgerà di provare ancora dei sentimenti per lui.

Risvegliatosi dal coma, Alvarez Hermoso non ricorderà nulla dell'ultimo periodo della sua vita, compreso il matrimonio con Genoveva e le malefatte della donna.

Una vita, spoiler spagnoli: Felipe avvelenato da Laura finisce in ospedale

Nelle puntate di Una vita che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Felipe si unirà in matrimonio con Genoveva Salmeron. Ben presto, però, l'avvocato capirà che la moglie nasconde molti scheletri nell'armadio. La donna, infatti, insieme a Javier Velasco continuerà a tramare alle spalle del marito, arrivando addirittura ad accusarlo di aver abusato della domestica Laura.

Alvarez Hermoso riuscirà a far cadere le accuse contro di lui e, nel mentre, comincerà a raccogliere delle prove per incastrare Genoveva, sospettando al contempo che ci sia lei dietro la morte di Marcia. Felipe, quando sarà in procinto di partire per Cuba per completare le sue indagini, si ritroverà in coma dopo essere stato avvelenato.

Una vita, trame spagnole: Felipe in coma

Sarà Laura, la sua domestica, ad avvelenare Felipe dietro ordine di Velasco. Genoveva invece sarà all'oscuro del piano ordito dal suo complice e assisterà il marito in ospedale. Le condizioni dell'avvocato saranno critiche, infatti i medici diranno a Salmeron che il paziente ha ormai poche ore di vita.

Genoveva, vedendo Felipe indifeso e incosciente in un letto d'ospedale, sentirà che prova ancora dei sentimenti per lui, ignara che ci sia Velasco dietro il tentato omicidio del marito.

Felipe si risveglia dal coma ma perde la memoria

Sconvolti da quanto accaduto a Felipe, i vicini di Acacias pregheranno per lui.

Alvarez Hermoso si risveglierà dal coma ma ben presto ci si renderà conto che ha perso la memoria relativa alle ultime vicende della sua vita. Ad esempio non riconoscerà Genoveva e la scambierà per una signora della carità, e continuerà a odiare Ramon, convinto che sia l'assassino di Celia.

La perdita della memoria di Felipe sarà una buona notizia per Genoveva e Velasco che, in questo modo, potrebbero non essere smascherati per il delitto di Marcia.