Giovanna Abate e Kristian Barbiero si sono baciati. Il Gossip di un presunto avvicinamento fra la tronista di Uomini e donne e un ragazzo era circolato nei giorni scorsi. Il misterioso giovane ha un nome ed è stato raggiunto da un giornalista del magazine online DonnaPop. Sabato 11 luglio sono state pubblicate le dichiarazioni di Kristian sul portale web del giornale. Barbiero ha confermato di aver baciato Giovanna durante un incontro in Toscana.

Kristian Barbiero e Giovanna Abate si sono baciati

Giovanna Abate e Kristian Barbiero si sono conosciuti il 3 luglio all'Argentario. L'ex tronista era in compagnia delle sue amiche e Kristian le ha incontrate per strada.

Il 22enne aveva perso il suo cellulare per strada e Giovanna, che si era accorta dell'accaduto, lo aveva avvertito. Durante l'intervista Barbiero ha affermato di non ricordare i nomi delle ragazze che erano insieme all'influencer e ha dichiarato di essere andato in un bar da solo con lei. Dopo aver bevuto qualcosa insieme, i due sono andati vicino alla spiaggia e si sono dati un bacio a stampo sulle labbra.

Non si sono più sentiti

Dal racconto di Kristian emerge che Giovanna gli aveva detto che il 4 luglio sarebbe rientrata a Roma per motivi personali, ma Barbiero non sa se l'ex tronista di Uomini e Donne sia realmente tornata a Roma. Dopo quell'incontro non si sono più sentiti: Kristian la segue su Instagram, ma non l'ha contattata dopo il loro incontro.

Durante la loro conoscenza in Toscana, Giovanna non ha menzionato Sammy e non ha fatto nessun riferimento alla scelta avvenuta nel dating show di Maria De Filippi. Barbiero ha detto che Abate le è sembrata una ragazza single in vacanza. DonnaPop ha chiesto a Kristian se avesse voluto dire qualcosa a Giovanna e il 22enne padovano ha dichiarato: ''Sì.

Di viversi la sua vita, di stare tranquilla. E che sicuramente ne troverà altri cento di ragazzi per lei''.

La storia con Sammy Hassan

Giovanna e Sammy Hassan pochi giorni dopo la scelta hanno avuto un allontanamento, confermato da Giovanna Abate in un messaggio su Tik Tok. Abate aveva dichiarato sui social: ''Io e Sammy siamo in pausa.

Per favore rispettate la nostra vicenda''. Da qualche giorno, in rete, circolavano i rumors riguardanti un presunto bacio che la Abate sembrava avesse dato ad un ragazzo e, con l'intervista a Kristian Barbiero, sembrerebbe che Giovanna abbia definitivamente chiuso la storia con il vocalist romano. Al momento non c'è stata ancora nessuna dichiarazione da parte di Sammy Hassan in merito all'incontro fra l'ex tronista e il 22enne. Anche Giovanna Abate non ha ancora confermato o smentito le parole di Kristian Barbiero in merito al loro incontro in Toscana.