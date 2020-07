Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV turca rivelazione dell'estate italiana. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 anticipano che Mevkibe Aydin (Ozlem Tokaslan) sarà protagonista di una brutta disavventura. In particolare la madre di Sanem (Demet Ozdemir) e Leyla rischierà di perdere la vita dopo aver ingerito per sbaglio un anello in occasione di una cena per l'anniversario di matrimonio con il marito Nihat (Berat Yenilmez).

DayDreamer - Le ali del sogno: Nihat prepara una cena per l'anniversario di matrimonio

Le anticipazioni della serie tv turca annunciano che Mevkibe e Nihat si accingeranno a festeggiare il 31° anniversario di matrimonio, ma un inconveniente rischierà di far finire in tragedia l'evento. Tutto inizierà esattamente quando Can (Can Yaman) e Sanem dimostreranno di non poter stare più lontani, tanto da decidere di mettersi insieme.

Col passare dei giorni Can avrà intenzione di comunicare la bella notizia ai futuri suoceri, per questo motivo il giovane approfitterà della loro festa di anniversario per annunciare loro la novità. Purtroppo il party sarà rovinato da un imprevisto, infatti Nihat, per fare una sorpresa a Mevkibe, nasconderà un prezioso anello nelle polpette preparate per la cena dell'anniversario, per dimostrare alla moglie di amarla come il primo giorno.

All'improvviso, però, Muzaffer e la madre Aysun giungeranno dagli Aydin, con il ragazzo deciso a chiedere la mano di Sanem.

Mevkibe viene operata dopo aver ingerito un anello

Le trame di DayDreamer segnalano che Muzaffer, visibilmente infastidito dalla presenza di Can, comincerà ad andare in escandescenza, iniziando a domandarsi cosa abbia il fotografo più di lui per aver fatto così colpo sui genitori di Sanem.

Ed ecco arrivare il colpo di scena: Mevkibe, visibilmente nervosa per la situazione, si getterà a capofitto nella montagna di polpette, finendo per ingerire quella contente l'anello. L'oggetto rischierà di mettere a repentaglio la vita della donna. Can, a questo punto, prenderà in mano la situazione portandola di corsa in ospedale insieme a Sanem, Leyla, Muzaffer e Aysun.

Fortunatamente le condizioni della donna appariranno meno gravi del previsto, sebbene si renderà necessaria un'operazione per evitare ulteriori problemi. Un episodio drammatico che avvicinerà sempre più Can all'aspirante scrittrice, non sapendo che Emre (Birand Turca) e Aylin hanno intenzione di mettere i bastoni le ruote.